Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 17.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (17.09 9:13) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Kasprowicza 58.

17.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław, ul. Robotnicza od 42 do 72

od 15.09 godz. 21:26 do 17.09 godz. 10:00

Wrocław Psie Pole: Pakosławska od 1 do 15 i od 2 do 22.

17.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław, ul. Gwarna, Dworcowa, Piłsudskiego, Kościuszki, Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Dyrekcyjna, Hercena, Sucha.

17.09 od godz. 8:53 do 11:00

powiat głogowski

Głogów jednostka wojskowa Widziszów (ST-895-2)

17.09 od godz. 8:00 do 20:00

powiat legnicki

Prochowice ul. Sienkiewicza nr 27C, 29

17.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lubański

KRZEWIE MAŁE.

17.09 od godz. 8:30 do 13:30