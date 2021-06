Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 17.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (17.06 7:09) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław, ul. Sztabowa, Powstańców Śląskich, Energetyczna, Sudecka, Januszowicka, Wandy, Pretficza, Pocztowa, Łączności, Jaworowa, Oficerska, Spadochroniarzy, Jantarowa, Kasztanowa., Wrocław, ul. Wróbla, Hallera, Racławicka, Wolbromska, Pretficza, Powstańców Śląskich, Gajowicka, Krucza.

17.06 od godz. 6:50 do 9:00

Wrocław Fabryczna: Boguszowska od 1 do 15, od 2 do 26, 31 i 37, Porębska 85 i od 88 do 154, Pilczycka od 17 do 27 i od 16 do 32.

17.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Walecznych od 2 do 8 i od 12 do 14 parzyste, Sępa Sarzyńskiego od 55 do 65a nieparzyste.

17.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Aleja Róż od 1 do 65 i od 2 do 64, Społeczna od 1 do 25 i od 2 do 26, Bengalska od 1 do 31 i od 2 do 34, Indonezyjska od 1 do 3 i od 2 do 4, Mandżurska od 1 do 25 i od 2 do 40, Mościckiego 106, 107 i 108.

17.06 od godz. 7:00 do 20:00