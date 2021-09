Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 15.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (15.09 10:14) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

Jelenia Góra, ul. Wesoła, Skowronków, Dziecinna, Sudecka rozdzielnia gazu, ogródki działkowe.

15.09 od godz. 8:00 do 12:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulice: Mickiewicza 2 4 6 16 14 3 3A 7 9 9A 11A 11B 13 13A 15 15A 17A przystanek autobusowy, Świętej Jadwigi 1 2 3 6 8 10, Kościuszki 5 6 7 7A 9 9A 5 6 7 7A 9 9A 6 1 3, Aleja Wyzwolenia 55 55A 57 59, Aptekarska 4a, Plac Tuwima 1 1a, Młynarska 37 39, Poleska 16, Rynek 8 23.

15.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Kaparowa, Cynamonowa 34, Gorczycowa od 9 do 13 i 14 oraz dz.15/3, dz.22/1 i dz.22/3/1, Kminkowa od 21 do 57 i od 34 do 38 oraz dz.22/6 i dz.22/9, Czarnuszkowa od 12 do 14 parzyste oraz dz.22/1, dz.22/3 i dz.16/3.

15.09 od godz. 7:00 do 16:00