Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 15.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 15.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (15.07 11:11) nie ma prądu w dolnośląskim? Wrocław Wrocław Psie Pole: Wędkarzy od 23 do 39 i od 16 do 32.

15.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Szafera od 12 do 40 i od 23 do 37, Goetla od 3 do 7 i 6, Nenckiego od 172 do 162 parzyste, Kryniczna od 21 do 39 i od 20 do 24.

15.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Dziarska od 27 do 35 nieparzyste.

15.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław, ulice: Kośnego, Jarnołtowska, Adamczewskich, Jarnołtów, Płużna, Jerzmanowska, Gałowska

15.07 od godz. 10:22 do 12:30 powiat bolesławiecki Buczek

15.07 od godz. 6:37 do 12:00 Rakowice

15.07 od godz. 7:50 do 13:00 Bolesławiec ulica Gdańska

15.07 od godz. 8:24 do 12:00

Łąka

15.07 od godz. 9:57 do 12:00 powiat kamiennogórski MISZKOWICE, ul. Widokowa działka budowlana 810/18.

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 CZARNÓW, od 12 do 20, od 22 do 25, 45.

15.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat karkonoski SZKLARSKA PORĘBA, ul. Krasińskiego 4.

15.07 od godz. 7:32 do 14:00 Siedlęcin, ulice: Długa, Lwówecka, Krótka 8, Wysypisko, Elektrownia Biogazowa, Krótka 6, Pilchowice

15.07 od godz. 9:16 do 11:30 Siedlęcin, ulice: Górna, Baszta, Topolowa, Szkolna, Nadbrzeżna, EkoDziwak Stolarnia, Długa, Krótka, Wrzeszczyn, ulica Wrzeszczyn

15.07 od godz. 9:33 do 11:45 powiat lubiński Lubin ul. Krucza 10 i 12.

15.07 od godz. 7:00 do 15:00 powiat lwówecki Rakowice Małe, Kotliska

15.07 od godz. 6:29 do 12:00

Rakowice Wielkie

15.07 od godz. 6:30 do 12:00 Kotliska

15.07 od godz. 9:53 do 17:00 Brunów

15.07 od godz. 10:39 do 11:30 powiat milicki Stara Huta 16-36, działki 263/4, 266/3. Gm. Krośnice.

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 Pomorsko, Stawiec-Cegielnia 1-3. Gm. Milicz.

15.07 od godz. 10:00 do 17:00 powiat trzebnicki Szymanów ulica Lotnicza

15.07 od godz. 8:08 do 16:00 powiat wałbrzyski Jedlina-Zdrój ulica: Dolna dz. nr 18/9, 18/10.

15.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wrocławski Sobótka Leśna od numeru 27 i 236 do Zamkowej, Zamkowa 9A

15.07 od godz. 7:00 do 16:00 Karwiany

15.07 od godz. 10:22 do 13:00 powiat zgorzelecki JERZMANKI, od 39 do50, 57, od 59 do78, Szkoła.

15.07 od godz. 8:00 do 15:00

JERZMANKI, od 1 do 30 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 WILKA, od 16 do 33, od 42 do 45.

15.07 od godz. 8:30 do 13:30 WĘGLINIEC, ul. Partyzantów 4, 6, Piłsudskiego 2, Kolejowa od 1 do 18, Sikorskiego 30, od 32 do 32 A, 34.

15.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat złotoryjski Rząśnik

15.07 od godz. 9:47 do 12:00 powiat średzki Ramułtowice obręb działek numer 260/3,4, 238/38, 238/345,346, 173, 123. 15.07 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Szymanów nr 24, 30, 31 oraz dz. 181/1, 183, 184, 194/1, 192, 187, 190/2, 7/1, 9/4.

15.07 od godz. 9:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim Wałbrzych Wałbrzych ulica: Wysockiego 10.

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wałbrzych ulice Ludwiga van Beethovena, Karkonoska

19.07 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław Wrocław Fabryczna: Porębska od 1 do 19 i od 2 do 36, Piechowicka od 1 do 5 i od 2 do 6, Jeżowska 2.

19.07 od godz. 8:00 do 13:00 Wrocław Śródmieście: Rydygiera 23, Brodatego 14a.

19.07 od godz. 9:00 do 12:00 Wrocław Krzyki: Kniaziewicza od 34 do 40 parzyste, Komuny Paryskiej od 39 do 41, 49 i od 53 do 59 nieparzyste, Pułaskiego 41.

20.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Porębska od 90 do 152 parzyste, Boguszowska od 1 do 15 nieparzyste oraz dz.343 (szlaban parking).

20.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Ełcka od 29 do 51, od 38 do 48, od 83 do 89 i od 96 do 126, Tczewska od 31 do 43 i od 34 do 40, Działdowska od 14 do 34 i od 17 do 27a, Kwidzyńska 47 (MPK).

21.07 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki BOLESŁAWIEC, ul. Jasińskiego Tadka 15, 24, Bielska 1,1a, 2, 2a, 3, 3A, 4, 4A, 5 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 GIERAŁTÓW, od 1 do 15, od 151 do 154.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 GOŚCISZÓW, od 190 do 205, od 272A do 301, MILIKÓW od 1 do 8.

20.07 od godz. 9:00 do 12:00

OŁOBOK, od 89 do 95, od 73 do 76, PAROWA, od 91 do 97.

21.07 od godz. 9:00 do 12:00 powiat dzierżoniowski Jodłownik od numeru 14 do 40.

16.07 od godz. 9:00 do 15:00 Dzierżoniów ulica: Brzegowa nr: 140; 149C; 149E; 151; od nr 151A do 151I; działka nr 537/1.

17.07 od godz. 8:00 do 14:00

Bielawa ulica: Miodowa numery: 8, 10, 12, 14, 16, 18.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Niemcza ulice: Podmiejska 3.

21.07 od godz. 7:00 do 15:00 powiat głogowski ST-812-6 - Biechów elektrownia biogazowa- uzgodnione z Michał Milczarek

16.07 od godz. 8:00 do 20:00 powiat jaworski WIERZCHOSŁAWICE, działka budowlana 389/1.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 BOLKÓW, ul. Waryńskiego 11.

19.07 od godz. 8:00 do 14:00 Jawor Osiedle Słowiańskie ul. Władysława Jagiellończyka nr 3A, 3B, 3C.

20.07 od godz. 9:00 do 16:00 Zębowice nr 22A-B, 22A-F, 23B-C, 23A-F, 23A, 25A.

21.07 od godz. 8:00 do 9:30 powiat kamiennogórski ANTONÓWKA, ul. Polna działka budowlana 21/12, 21/13.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat karkonoski STRUŻNICA, 16, działka budowlana 80/6.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00

STANISZÓW, 109, 109 A, 104 B, 104 C, ul. Cicha 2, 4, działka budowlana 234.

19.07 od godz. 8:00 do 14:00 SOSNÓWKA, ul. Dębowa działka budowlana 539/4, 539/5, 540/8.

19.07 od godz. 8:00 do 17:00 BOROWICE, działka budowlana 12/2.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 ŁOMNICA, ul. Rybna, Lipowa, Karkonoska 3, 5, przepompownia ścieków.

20.07 od godz. 8:00 do 10:00

ŁOMNICA, ul. Węglowa, Karkonoska, Czarny Strumień, Ziębia Góra.

20.07 od godz. 10:30 do 13:00 powiat kłodzki Rzeczka.

19.07 od godz. 8:00 do 14:00 Rzeczka 43 43B, Sokolec 30 31 32 50, dz. 249/9, dz. 249/11, wyciąg narciarski, schronisko Orzeł, dz 128/6,9,10,8,7,11,12 100/17,18,19,20,40, 134/5, 199, 97/4,5.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kłodzko ulice: Podgórna od 1 do 16, Witosa parzyste od 12 do 26, Miarki 2, 4, 6, Grunwaldzka 17, 23

20.07 od godz. 9:00 do 14:00

powiat legnicki Rzeszotary: ul. Leśna, ul. Wrzosowa, ul. Cyprysowa, ul. Bukowa, ul. H. Pobożnego nr 5, 6, 7, ul. Wiejska nr 1, 2, 2C, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7B,18, Działki przy ul. Leśnej nr 538/13-14, 538-19, 538-15-16, 538-17

20.07 od godz. 7:00 do 15:00 Grzymalin od nr 1 do nr 18

21.07 od godz. 7:00 do 15:00 powiat lubański LUBAŃ, ul. Wiejska, Emilii Plater, Młynarska 6, Rzemieślnicza 1, 5.

16.07 od godz. 9:00 do 14:00 LUBAŃ, ul. Polna, Gajowa, Skłodowskiej, Łąkowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

20.07 od godz. 7:30 do 13:30 LUBAŃ, ul. Zawidowska, Starolubańska - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 LUBAŃ, ul. Garbarska Stacja Kontroli Pojazdów PHU KAMIL, warsztat samochodowy.

21.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat lubiński Lubin ul. Krucza 14 i 16.

16.07 od godz. 7:00 do 15:00 powiat lwówecki RĘBISZÓW, od 1 do 14.

20.07 od godz. 9:00 do 15:00

GIEBUŁTÓW, od 28 do 73, od 111 do 128 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat milicki Wierzchowice ul. Wiśniowa. Gm. Krośnice.

16.07 od godz. 8:00 do 13:30 Kuźnica Czeszycka oprócz numeru 37-51b. Gm. Krośnice.

20.07 od godz. 8:00 do 9:00 Krośnice ul. Wiśniowa działki 75/12 i 75/8.

20.07 od godz. 8:00 do 12:00 Kuźnica Czeszycka 6-6b, 7, budynek gospodarczy plebanii. Gm. Krośnice.

20.07 od godz. 9:00 do 16:00 Kuźnica Czeszycka oprócz numeru 37-51b. Gm. Krośnice.

20.07 od godz. 15:00 do 17:00

Milicz ul. Poprzeczna - Aleje dębowe dz. 5/21,22.

21.07 od godz. 8:00 do 12:00 Stara Huta 1-7, 37-44. Gm. Krośnice.

21.07 od godz. 8:30 do 14:00 powiat oleśnicki Oleśnica ul. Francuska dz. 269 i działki przyległe.

16.07 od godz. 8:00 do 13:30 Nowosiedlice dz. 7/29 i działki przyległe. Gm. Dobroszyce.

16.07 od godz. 9:00 do 15:00 Dobroszyce ul. Słoneczna, Tęczowa, Wiosenna, Nowosiedlicka, Azaliowa, Szkolna, Spokojna, Miodowa, Bażantowa, Malownicza, Radosna dz. 1024/2-6, dz. 981/3-4, dz. 210/7 i działki przyległe.

19.07 od godz. 9:00 do 11:00 Dobroszyce ul. Malinowa i działki przyległe.

19.07 od godz. 10:00 do 13:00 Dobroszyce ul. Ogrodowa 5, 6, 7, Wesoła 6.

20.07 od godz. 8:00 do 14:30 Spalice ul. Wierzbowa dz. 119/3, dz. 124/30 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

20.07 od godz. 8:00 do 11:00

Spalice ul. Wierzbowa 22-28, 31, dz. 124/14, dz. 124/37, dz. 124/33 (budynek A, B, C, D). Gm. Oleśnica.

20.07 od godz. 10:00 do 11:30

Spalice ul. Wierzbowa 23a, dz.124/6. Gm. Oleśnica.

20.07 od godz. 10:00 do 16:00 Spalice ul. Wierzbowa 22-28, 31, dz. 124/14, dz. 124/37, dz. 124/33 (budynek A, B, C, D). Gm. Oleśnica.

20.07 od godz. 13:30 do 16:00 powiat strzeliński Przeworno ulice: Pocztowa, Strzelińska, Ziębicka, Kolejowa, Polna, Szkolna, Parkowa, Okrężna.

19.07 od godz. 7:00 do 17:00 Przeworno ulice: Pocztowa, Strzelińska, Ziębicka, Kolejowa, Polna, Szkolna, Parkowa, Okrężna.

20.07 od godz. 7:00 do 17:00 Przeworno ulice: Pocztowa, Strzelińska, Ziębicka, Kolejowa, Polna, Szkolna, Parkowa, Okrężna.

21.07 od godz. 7:00 do 17:00 powiat trzebnicki Strupina ul. Kwiatowa, Polna, Piastowska, Radosna.

16.07 od godz. 11:00 do 16:00

Siemianice ul. Bursztynowa dz.38/12.

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Szymanów ul. Lipowa 1-15; 2-28; Ogrodnicza 1-6; Lotnicza 45, 62-68.

21.07 od godz. 9:00 do 16:00 Szymanów ul. Lotnicza 37-80 ; Ogrodnicza 1-18 ; Parkowa

21.07 od godz. 16:00 do 18:00 powiat wałbrzyski Zagórze Śląskie ulica: Główna dz. 461/12, 13, 14, 15, 16, 17.

20.07 od godz. 9:00 do 16:00 Dziećmorowice ulice: Nowa wieś dz.

536/9, 10, 13.

21.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wołowski Pogalewo Wielkie.

15.07 od godz. 14:00 do 16:00 Łazy.

16.07 od godz. 7:30 do 8:30 Łazy.

16.07 od godz. 14:00 do 16:00 Wołów ul .Kościuszki 27E, 27I, 27/6, 27/7, 29, 31, 31 A-B, dz.5/88, dz.5/37, dz.5/48.

19.07 od godz. 7:30 do 9:00

Wołów ul .Kościuszki 27E, 27I, 27/6, 27/7, 29, 31, 31 A-B, dz.5/88, dz.5/37, dz.5/48.

19.07 od godz. 14:00 do 16:00

Wrzosy 5-19; dz. 141/1.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Radecz dz. 186/5; 277; 182/11; 509/5.

20.07 od godz. 9:00 do 14:00 powiat wrocławski Długołęka ul. Parkowa, Spacerowa, Kasztanowa, Konopnickiej, Wrocławska 16, Kochanowskiego, Tuwima, Reja, Trzebnicka 1-3a, Akacjowa, Spokojna i działki przyległe. Gm. Długołęka.

15.07 od godz. 14:00 do 16:00 Sobótka Leśna od 27 i 236 do Zamkowej, Zamkowa 9A

16.07 od godz. 7:00 do 16:00 Gniechowice ul. Lipowa 49, 51 oraz obręb działek numer 337/4. 16.07 od godz. 7:00 do 16:00 Dobrzykowice ul. Krótka. Gm. Czernica.

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Kiełczów ul. Leśna 14-54, Letnia, Północna i działki przyległe. Gm. Długołęka.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00

Szczodre ul. Malinowa dz. 431/38. Gm. Długołęka.

16.07 od godz. 9:00 do 14:00 Pruszowice ul. Tęczowa, Spokojna, Gwiezdna, Księżycowa, Łozińska dz. 120/2, Szczęśliwa, Pogodna 6-6H, dz. 90/3,4; dz. 99/3 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

19.07 od godz. 8:00 do 9:00 Jeszkowice ul. Wrzosowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

19.07 od godz. 8:30 do 15:00 Pruszowice ul. Pogodna, Gwiezdna 15, 17, Księżycowa dz. 77/7 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

19.07 od godz. 9:00 do 15:00 Pruszowice ul. Tęczowa, Spokojna, Gwiezdna, Księżycowa, Łozińska dz. 120/2, Szczęśliwa, Pogodna 6-6H, dz. 90/3,4; dz. 99/3 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

19.07 od godz. 14:00 do 16:00 Węgry ul. Kolejowa 4, 6, maszt GSM.

20.07 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Małe ul. Kwiatowa, Zielona 30, 38-42, Kolejowa 2-10, dz. 161/2-5. Gm. Czernica.

20.07 od godz. 8:00 do 12:00

Pasikurowice ul. Kwiatowa 45-47a; dz. 404/6,7; dz. 403/6 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

20.07 od godz. 8:30 do 13:30 Bukowinka 41, dz. 136/3-5 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 Ratowice ul. Słoneczna dz. 133/1. Gm. Czernica.

21.07 od godz. 8:00 do 12:00 Piecowice ul. Motylkowa, Sportowa, dz. 40/15, Kwiatowa, Wrocławska 11, 15, 19, Kamienna, Letnia, Cyprysowa, Tulipanowa, Stawowa, Poziomkowa, Krótka, Fiołkowa, Gołębia, Hydrofornia dz. 107/15 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

21.07 od godz. 8:00 do 9:00 Piecowice ul. Cyprysowa 4, Sportowa 15. Śliwice ul. Magnoliowa. Gm. Długołęka.

21.07 od godz. 9:00 do 16:00 Piecowice ul. Motylkowa, Sportowa, dz. 40/15, Kwiatowa, Wrocławska 11, 15, 19, Kamienna, Letnia, Cyprysowa, Tulipanowa, Stawowa, Poziomkowa, Krótka, Fiołkowa, Gołębia, Hydrofornia dz. 107/15 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

21.07 od godz. 15:00 do 17:00

powiat zgorzelecki WILKA, od 16 do 33, od 42 do 45.

16.07 od godz. 8:30 do 13:30 ŁAGÓW, ul. Młyńska, Strumykowa 24, 43, 45, 47.

16.07 od godz. 9:00 do 13:00 WILKA, od 16 do 33, od 42 do 45.

19.07 od godz. 8:30 do 13:30 JĘDRZYCHOWICE, od 19 do 19 D, od 83 do 98, stacje paliw SHELL, LOTOS, Hotel JAN - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

20.07 od godz. 8:00 do 16:00 WILKA, od 16 do 33, od 42 do 45.

20.07 od godz. 8:30 do 13:30 STUDNISKA DOLNE, od 53 do 66, świetlica, kościół, szkoła, działki budowlane w kierunku Zgorzelca.

21.07 od godz. 8:00 do 16:00

WILKA, od 16 do 33, od 42 do 45.

21.07 od godz. 8:30 do 13:30

powiat ząbkowicki Srebrna Góra ulica: Kąpielowa od nr 1 do 15A, działki nr 257/1 i 259/4, Polna 1, Dworcowa, Budzów 176 oraz od nr 178 do 178G i od nr 213A do 217.

17.07 od godz. 8:00 do 14:30 powiat średzki Szczepanów: obręb działek numer 164/11, 166/8,9, 166/6,7.

20.07 od godz. 7:00 do 16:00 Ramułtowice obręb działek numer 260/3,4, 238/38, 238/345,346;, 173, 123. 21.07 od godz. 7:00 do 16:00 Prężyce.

21.07 od godz. 8:00 do 17:00 powiat świdnicki Burkatów nr 43C,D,E dz. 390/5, 390/10,

390/11, 422/1,2,3,4. 17.07 od godz. 9:00 do 11:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

