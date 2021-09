Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 14.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (14.09 13:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Wyszyńskiego 108E, 108D.

14.09 od godz. 9:00 do 16:00

Wrocław

ul Stalowa 52 i 54 oraz Grabiszyńska 148 i 150

14.09 od godz. 0:20 do 15:00

Wrocław Fabryczna: Częstochowska od 41 do 47 nieparzyste, Żywiecka 5a, od 9, 15, od 25 do 27, od 10 do 12 i od 16 do 20.

14.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Czajkowskiego od 109 do 121 nieparzyste.

14.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Jaspisowa od 1 do 29 i od 2 do 28.

14.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Litewska 36.

14.09 od godz. 9:00 do 15:00

powiat bolesławiecki

BOLESŁAWIEC, ul. Dolne Młyny, Mostowa - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

14.09 od godz. 7:30 do 14:00