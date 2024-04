Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 14.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Czy są planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim 14.04? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 14.04. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (14.04 13:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat ząbkowicki Dzbanów: Dzbanów.

14.04 od godz. 9:08 do 18:00 powiat świdnicki Świdnica ulice: Parkowa, Saperów

14.04 od godz. 9:43 do 13:45

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Wrocławska 106, 108, 110, plac budowy działka budowlana 39.

15.04 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Goduszyńska nieparzyste 11, od 21 do 25, od 29 do 41, parzyste od 16 do 24, place budów.

17.04 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Goduszyńska 28, 30, 30A, 32, 34, 36, 38, 40A, 43, 43A, place budów.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 Legnica Legnica Geologia

17.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Legnica ul. Kalinowa 7, 7a, dz.16/9, dz.16/31 - brak prądu

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 obiekcie Pawłowice PKP, GDDKiA oświetlenie drogowe - brak zasilania

23.04 od godz. 8:00 do 13:00 Wałbrzych Szczawno Zdrój ul. Okrężna 1, 3, 2, 4, 6, 8, 10.

16.04 od godz. 9:00 do 16:00 Wałbrzych ul.: Jagielońska 19, 21, 25, 27, 23, 14, 16, 18, 20, garaże, Okrzei 1A, 1, 3, garaże, Welońskiego, Łukowa, Piastowska, Czajkowskiego, Słowicza 11,13 - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 Wrocław Wrocław Krzyki: Wałbrzyska od 10 do 12 parzyste, Okólna od 1 do 21 nieparzyste.

15.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Partyzantów 43 i 60, Księcia Witolda od 11 do 31 nieparzyste.

15.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Uniwersytecka od 7 do 9 i od 8 do 10.

15.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Cichociemnych dz.1/133, dz.31/2, Stolarska od 1 do 45 i od 2 do 4, Lakiernicza od 2 do 12a parzyste, Ślusarska.

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Byczyńska 20.

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Spółdzielcza 41 i od 24 do 46 oraz dz.173, Olszewskiego od 21 do 97 i od 60 do 84, Pautscha od 1 do 9 i od 2 do 4 oraz dz.18/1, Orłowskiego od 1 do 13 i od 2 do 12a, Boznańskiej dz.31/1 i dz.31/2, Rodakowskiego 4.

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Ruska od 23 do 35 i od 24 do 36 oraz dz.44/19 i dz.46/13.

16.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Byczyńska, Murowana, Działoszyńska, Ożarowska, Gospodarcza, Miłoszycka 3, 8, od 24 do 50, od 27 do 29 i od 35 do 41, Swojczycka 116a, od 146 do 156 i od 135 do 137, Chałupnicza 7.

17.04 od godz. 7:00 do 11:00 Wrocław Fabryczna: Lubelska od 1 do 111a i od 2 do 114a, Chełmska od 13 do 43 i od 14 do 44, Białostocka od 17 do 45 i od 6 do 14, Zamojska od 1 do 29 i od 2 do 36, Brodzka od 5 do 9 nieparzyste, Maślicka od 209 do 219 nieparzyste oraz dz.2/12.

17.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Jeździecka od 4 do 8a parzyste, Dożynkowa od 1 do 15 i od 2 do 12b oraz dz.19/6, Buraczana 8, Łanowa 4.

17.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Pawłowicka 4.

17.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Żeromskiego od 77 do 83 nieparzyste, Matejki od 13 do 19 nieparzyste.

17.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Podhalańska od 10 do 30 parzyste oraz dz.120/1, Kamiennogórska 64a, Murarska od 45 do 47a nieparzyste.

18.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Dożynkowa od 1 do 15 i od 2 do 12b oraz dz.19/6, Buraczana 8, Łanowa 4, Krzycka od 88 do 90g parzyste, Skarbowców od 112 do 122 parzyste.

18.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Zielna od 50 do 62 parzyste, Kowalska 30.

18.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Nabycińska dz.3/2.

18.04 od godz. 7:00 do 18:00

Wrocław Krzyki: Dożynkowa od 1 do 15 i od 2 do 12b oraz dz.19/6, Buraczana 8, Łanowa 4, Buforowa od 104 do 108 i 117 oraz dz.10/3, Wolbromska od 17 do 25 nieparzyste, Jastrzębia od 27 do 31 nieparzyste.

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Trzebnicka 33 oraz dz.1/4.

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Drobnera od 1 do 7 nieparzyste, Wybrzeże Wyspiańskiego 40.

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Św. Elżbiety od 1 do 3 i od 2 do 4 oraz dz.65/2.

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Gromadzka od 55 do 57n nieparzyste oraz dz.6/1, dz.7/11, dz.30/1, dz.29/3 i dz.29/2, Panoramiczna od 3 do 15 nieparzyste oraz dz.6/1 i dz.7/11, Wedutowa 7 i od 10 do 12 oraz dz.30/1, dz.29/3 i dz.29/2.

22.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Kobierzycka od 18 do 22 parzyste, Jutrzenki od 11 do 27 nieparzyste oraz dz.40/9, dz.40/6, dz.41/5 i dz.37/9, Dożynkowa od 11 do 15 i 37 nieparzyste oraz dz.36/4.

22.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Oporowska od 1 do 13 nieparzyste.

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste.

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Łużycka dz.67/1, Osobowicka 45a.

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste.

24.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Lechitów od 31 do 43 i od 44 do 80.

24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Pestalozziego 6, Barlickiego od 2 do 8 parzyste, Matejki od 1 do 19 i od 2 do 20, Sienkiewicza od 21 do 23 i od 20 do 50.

24.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Nowodworska od 17 do 17b oraz dz.7/6.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste, Partynicka od 3 do 15 nieparzyste, Jeździecka od 15 do 23 nieparzyste.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 16 do 30 parzyste.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Kutrzeby od 1 do 3 i od 2 do 20, Abrahama od 5 do 15 i od 4 do 22, Pszczelarska, Parafialna 70 i od 71 do 79, Strachowskiego od 7 do 51 i od 2 do 18, Hubala od 1 do 11 nieparzyste, Łubinowa 7, od 2 do 10 i od 22 do 30, Rzepakowa, Nektarowa.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zatorska od 61 do 75 i 128 oraz dz.4/4, dz.4/6 i dz.5/9, Sobieskiego dz.5/9, Bierutowska dz.4/1 i dz.26, Stoczniowa 79, Odolanowska od 51 do 57 nieparzyste, Gumińskiej.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Dembowskiego od 22 do 32 parzyste.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki ZK-Przepompownia, ZK-ośw drogowe

15.04 od godz. 8:00 do 15:00 Gościszów, od 1 do 14A.

18.04 od godz. 10:00 do 13:00 Stare Jaroszowice, od 1 do 15, Żeliszów od 1 do 18, Pompownia Żeliszów.

19.04 od godz. 9:00 do 15:00 powiat dzierżoniowski Piława Dolna ul. Główna od nr 16B do 2A.

16.04 od godz. 8:00 do 15:00 Bielawa ul.: Wysoka 1-14, 6b, 6c, 19, 22 a-g, 24 a b, 47b, 48 a-c, 49, 49 a-c, 50, 51; Korczaka 1, 2, 2a, 3, 5; garaże ul. Wysoka, Jezioro Bielawskie, Osiedle Podgórskie 5 - 34.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

powiat głogowski Głogów ul Budowlanych szalety

16.04 od godz. 7:00 do 15:00 miejscowości Ceber budynki nr 1 i 2 (PGR) - brak prądu

16.04 od godz. 7:30 do 15:00 powiat jaworski miejscowości Jawor ul. Mickiewicza 47 - Brak prądu

16.04 od godz. 8:00 do 10:00 Pustelnik, od 13 do 17, 32, 33, działka budowlana 57/5, 57/6.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Stare Rochowice, od 83 do 106.

16.04 od godz. 9:00 do 14:00 Wolbromek, od 1 do 23, Kłaczyna 59.

18.04 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Budziszów Mały nr 1,1A - brak prądu

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Marciszów, ul. Spółdzielcza, Polna 1, 2, 3, 5, 8, 9, Stroma 2, 4, 6, Zakole parzyste od 2 do 10, Nadrzeczna od 89 do 99, Główna od 19 do 23.

17.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat karkonoski Komarno, od 31 do 52.

15.04 od godz. 8:00 do 18:30 Szklarska Poręba, ul. Górna 9A, 11, 11A, 13, 14, 15, place budów, Armii Krajowej place budów, Osiedle Podgórze 1, 4, 4A, 4B, 11, 12, place budów.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Czernica, od 48 do 87, 91.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Łomnica, ul. Karkonoska 116A.

16.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kłodzki Marcinków numery 4, 7, 9, 14, działki numer 68, 46/3

15.04 od godz. 9:00 do 13:00 ul. Lipowa 47, 48. ul. Malinowa 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28, 30, 32, 34. ul. Konwaliowa 1, 3, 5, 7. Dz. Nr 19/5, 19/6, 19/11. ul. Morelowa 2.

18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Tłumaczów stacja WBK10238 REGNARS

18.04 od godz. 8:00 do 18:00 R-PKP MIĘDZYLESIE

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat legnicki Ruja 76

15.04 od godz. 8:00 do 13:00 Bartoszów R.O.D

16.04 od godz. 8:00 do 13:00 Pątnówek/Bobrów 42 a,b, 47 a,b, dz, 149/6, 149/7

17.04 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Smokowice - Brak prądu

17.04 od godz. 8:00 do 15:00 Ziemnice ogródki działkowe

18.04 od godz. 8:00 do 13:00 Bieniowice 49a

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowości Goliszów dworzec PKP-mieszkania indywidualne - brak prądu

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Kochlice ul. Dębowa, Lubińska 31a, SPT Serwis - Brak prądu

22.04 od godz. 8:00 do 13:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lubański Olszyna, JIFFY PACKAGING.

15.04 od godz. 8:00 do 15:00 Mściszów, od 130 do 160.

15.04 od godz. 8:30 do 13:30 Nawojów Śląski, od 75 do 81.

16.04 od godz. 8:30 do 13:30 Nawojów Śląski, od 75 do 81.

17.04 od godz. 8:30 do 13:30 Radostów Dolny od 7A do 77 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

18.04 od godz. 7:30 do 9:00 Radostów Dolny, od 1 do 10A, od 16 do 17G, Radostów Średni, od 1 do 52A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

18.04 od godz. 7:30 do 9:00 Uniegoszcz, ul. Dymińsko Dolna, Dymińsko Górna, 1-go Maja, Widokowa, Krajobrazowa, Pejzażowa, Lubań, ul. Różana 56, 66, - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

18.04 od godz. 7:30 do 9:00 Radostów Średni, 11.

18.04 od godz. 8:00 do 18:00 Mściszów, od 130 do 160.

18.04 od godz. 8:30 do 13:30 Nawojów Śląski, od 75 do 81.

18.04 od godz. 8:30 do 13:30 Radostów Dolny od 7A do 77 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

18.04 od godz. 17:00 do 19:00

Uniegoszcz, ul. Dymińsko Dolna, Dymińsko Górna, 1-go Maja, Widokowa, Krajobrazowa, Pejzażowa, Lubań, ul. Różana 56, 66, - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

18.04 od godz. 17:00 do 19:00 Nawojów Śląski, od 75 do 81.

19.04 od godz. 8:30 do 13:30 Mściszów, od 130 do 160.

19.04 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński miejscowości Lubin ul. Rynek dz.343 - Baszta Głogowska (Klub Wysokogórski) - brak prądu

15.04 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Karczowiska - okolice numerów/działek: ul. Sosnowa od 26 do 36, dz.47/4, dz. 50/1, dz.50/5, dz.53/4 ul. Klonowa - dz.53/4, ROŚ (rozdzielnia oświetlenia) - brak prądu

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Miłoradzice 12A (kurnik) - brak prądu

17.04 od godz. 7:45 do 15:00 miejscowości Lubin ROD "Pod Akacją" - brak prądu

18.04 od godz. 7:45 do 15:00 miejscowości Obora ul. Makowa 1 - brak prądu

19.04 od godz. 10:00 do 14:00 powiat lwówecki Radłówka, od 43 do 62A, Płóczki Dolne 150.

17.04 od godz. 10:00 do 14:00 powiat milicki Brzezina Sułowska od nr 1 do 3A, od nr 11 do 23E. Gm. Milicz.

17.04 od godz. 8:00 do 14:30 Ujazd od nr 32 do 36 i działki przyległe. Gm. Cieszków.

17.04 od godz. 8:30 do 12:00

Wałkowa 4, dz. 1/1, dz. 37/1, dz. 36/3 i działki przyległe. Gm. Milicz.

18.04 od godz. 8:00 do 12:00 Milicz ul. Składowa 2 Urząd Skarbowy, dz. 10/4, dz. 5/3 i działki przyległe.

18.04 od godz. 8:00 do 17:00

powiat oleśnicki Oleśnica ul. Żytnia od nr 2 do 15 i działki przyległe.

15.04 od godz. 8:00 do 9:00 Bierutów ul. Pogodna, Słoneczna, Jasna, Tęczowa, Promienna oraz Północna dz. 7/5, 8/4.

15.04 od godz. 8:00 do 14:00 Sokołowice od nr 72 do 86, 88, 89A i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

15.04 od godz. 8:00 do 18:00 Ostrowina 91, od nr 105 do 106O, dz. 141/1-16, dz. 142/11-45, dz. 150/1-13, dz. 151/3 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

16.04 od godz. 8:00 do 10:30

Dobroszyce ul. Trzebnicka 33, dz. 434/1-4, Cmentarz, Biedronka, Grzybowa, Owocowa, Kwiatowa, Górna, Strzelecka, Rzemieślnicza i działki przyległe.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Sątok od nr 19 do 25A i działki przyległe. Gm. Bierutów.

16.04 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrowina 46A, dz. 153/16,18, dz. 151/7 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

16.04 od godz. 11:00 do 14:00 Jenkowice 46C, 44F, dz. 109/7-9 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00 Oleśnica ul. Porzeczkowa, Agrestowa, Owocowa, Jarzynowa, Poziomkowa, Jagodowa, Malinowa, Winogronowa, Rubinowa od nr 1 do 7, Rutkiewicz od nr 4 do 16E, Arbuzowa, Borowikowa, Dobroszycka dz. 15,16 i działki przyległe.

17.04 od godz. 8:00 do 12:00 Wyszogród. Gm. Oleśnica.

17.04 od godz. 8:00 do 14:00 Poniatowice od nr 1 do 10A, dz. 467/15 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

17.04 od godz. 9:00 do 13:00

Bierutów ul. Sikorskiego 1, 8, 10, dz. 43/2, dz. 43/6 i działki przyległe.

19.04 od godz. 10:00 do 14:00

Karwiniec 109A, 114, dz. 66/2, dz. 79/4, dz. 72/3 i działki przyległe. Gm. Bierutów.

19.04 od godz. 11:00 do 14:00 Piszkawa od nr 17 do 17g, 18, 18b. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 7:30 do 14:30 Piszkawa od nr 1 do 1g, 10f, od nr 17 do 17g, od nr 18 do 18s, od nr 19 do 19b, od nr 43 do 43a, od nr 45 do 45c, 46, 47, od nr 49 do 49b. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 7:30 do 9:30 Sokołowice od nr 109C do 109F, 117, 117S, 118, 118A, 119H, 119W, 119Z, dz. 613 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 8:00 do 9:00

Oleśnica ul. Kopernika od nr 13 do 13H, Garaże. Spalice ul. Topolowa dz. 193/9 i działki przyległe.

22.04 od godz. 10:00 do 14:00 Piszkawa od nr 1 do 1g, 10f, od nr 17 do 17g, od nr 18 do 18s, od nr 19 do 19b, od nr 43 do 43a, od nr 45 do 45c, 46, 47, od nr 49 do 49b. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 12:30 do 14:30 powiat oławski Chwalibożyce: od numeru 16 do 50A, oraz obręb działek numer 194/2, 143/8, 572/1, 131/5.

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Jelcz-Laskowice ul. Szkolna, Kowalińskiego, Świętochowskiego 2, 2A, 2B, Witosa od nr 48 do 56A, od nr 75 do 85 ,Oleśnicka od nr 1 do 32, Żłobek, Majowa, Turniejowa, ELBO i działki przyległe.

19.04 od godz. 9:00 do 11:00

powiat polkowicki miejscowości Michałów - hodowla danieli - brak prądu

15.04 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Jędrzychów od nr 107 do nr 116L - brak prądu

16.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat strzeliński Bartoszowa

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Borów: ul. Parkowa, ul. Starowiejska od numeru 9 do 30, ul. Dębowa, ul. Brzozowa, ul. Wrocławska od numeru 1 do 19, ul. Wrocławska 41 oraz obręb działek przyległych do wymienionych ulic

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Kojęcin

17.04 od godz. 7:00 do 16:00 Częstocice

22.04 od godz. 7:00 do 16:00 Częstocice

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Taczów Mały.

15.04 od godz. 7:30 do 16:00 Szymanów ul. Lotnicza od nr 15 do 88, dz. nr 406/5/6/7; Parkowa; Ogrodnicza od nr 1 do 20; Lipowa od 1 do 4; Wiosenna dz. nr 88/10.

15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Jaszyce.

15.04 od godz. 9:00 do 16:00 Kędzie od nr 16 do 20

16.04 od godz. 7:00 do 15:00 Brzezie.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Janiszów, Biedaszków Wielki 55-60, dz. 66/9 /8/30; 62/7/8/12; 37/7-21; 39/7.

17.04 od godz. 8:00 do 16:00 Żmigród ul. Dębowa, Słowackiego.

17.04 od godz. 9:00 do 15:00 Złotów, Złotówek

17.04 od godz. 9:00 do 16:00 Złotów.

18.04 od godz. 8:00 do 18:00 Niziny.

18.04 od godz. 9:00 do 12:00 Złotówek, Stanięcice

18.04 od godz. 9:00 do 16:00 Psary ul. Parkowa 1-32c; Malinowa; Długa 10-24; Polna 1-6; Główna 17-42.

19.04 od godz. 8:30 do 11:00 Psary ul. Główna, Polna, Długa, Willowa.

19.04 od godz. 12:00 do 14:30

Baryczno.

22.04 od godz. 7:30 do 9:00

Lubnów ul. Pęgowska 10, 12, 14.

22.04 od godz. 8:30 do 11:00 Pekszyn.

22.04 od godz. 9:00 do 12:00 Uraz ul. Wołowska, Akacjowa, Słoneczna, Ziołowa, Rumiankowa, Storczykowa.

22.04 od godz. 11:00 do 12:00 Uraz ul. Wołowska 33; Szkoła; Straż Pożarna; Akacjowa

22.04 od godz. 12:00 do 14:30 Uraz ul. Wołowska, Akacjowa, Słoneczna, Ziołowa, Rumiankowa, Storczykowa.

22.04 od godz. 15:00 do 16:00 Baryczno.

22.04 od godz. 16:00 do 18:00 Masłów.

23.04 od godz. 8:30 do 11:00 Ludgierzowice 13.

23.04 od godz. 9:00 do 15:00 Kałowice 5-82; dz. 176/1-11; 30/1-11; 40/10; 57/14.

23.04 od godz. 10:00 do 15:00 powiat wałbrzyski Szczawno Zdrój ul. Kolejowa 10, 7, 7A.

19.04 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wołowski Wołów ul. Chopina od nr 13 do 20; Wojska Polskiego od nr 17 do 29, Obrońców Lwowa od nr 1 do 17.

15.04 od godz. 8:30 do 11:00

Krzydlina Mała od nr 10 do 48a.

15.04 od godz. 12:00 do 14:30 Godzięcin.

16.04 od godz. 8:00 do 18:00 Bożeń 59, 60, 61.

16.04 od godz. 9:00 do 16:00 Stobno.

17.04 od godz. 7:30 do 15:00 Kąty

17.04 od godz. 9:00 do 14:00 Smarków.

17.04 od godz. 9:00 do 16:00 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 3-24a; Cicha, Parkowa 1-14; Jana Puka 5-21; Wolna; Przejazd; Piwna; GOPS; Kochanowskiego 2-14.

18.04 od godz. 8:30 do 11:00 Boraszyce Wielkie.

18.04 od godz. 9:00 do 16:00

Wały 43-49a; Ośrodek Żeglarski; zaplecze stolarni; SKICAMPING.

18.04 od godz. 12:00 do 14:30 Pełczyn.

19.04 od godz. 7:30 do 10:00 Pełczyn.

19.04 od godz. 15:00 do 17:00 Orzeszków 89-115.

22.04 od godz. 9:00 do 15:00

Lipnica.

23.04 od godz. 7:30 do 17:00 Uskórz Wielki.

23.04 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wrocławski Przecławice: ul. Strzelińska numery parzyste od 20 do 44, nieparzyste od 17 do 27e, ul. Okrężna, ul. Łąkowa, ul. Boczna.

15.04 od godz. 7:00 do 16:00 Ujów 1

15.04 od godz. 7:00 do 16:00 Małuszów: ul. Polna ,Krzyżowicka, Jagodowa, Jaśminowa.

15.04 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Wrocławska od 16 do 38 i od 25 do 43, Letnia od 18 do 20 parzyste, Brzozowa 2, Lipowa od 1 do 11 nieparzyste, Błotna od 1 do 15 i od 2 do 2a, Sadowa od 1 do 15 i od 2 do 18, Ogrodowa od 3 do 5 nieparzyste, Polna od 1 do 19 i od 2 do 28, Kasztanowa od 1 do 15 i od 2 do 24, Bukowa, Lawendowa, Kwiatowa, Kolejowa od 1 do 7 i od 2 do 10, Krótka od 1 do 9 i od 2 do 12, Skowronkowa od 1 do 29 i od 2 do 40, Jesienna od 1 do 19 i od 2 do 18, Wiosenna od 12 do 24 parzyste oraz dz.218/7 i dz.217/18, Strzelińska od Kolejowej do nr 42 i 69.

15.04 od godz. 7:00 do 16:00

Szczodre ul. Tulipanowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

15.04 od godz. 8:00 do 14:00

Kiełczówek ul. Topolowa dz.176/1 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

15.04 od godz. 8:00 do 14:00 Biestrzyków: Dębowa od 1 do 5 nieparzyste, Parkowa od 39 do 41 nieparzyste oraz dz.3/28 i dz.5/7, Jesionowa 28.

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Siechnice: Kalinowa.

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Kobierzyce ul. Robotnicza, Biedronka.

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Księginice Małe: ul. Zbożowa oraz obręb działek 58.

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Siedlec ul. Osiedlowa, Cicha od nr 1A do 13, od nr 15 do 25A, Wrocławska od nr 1 do 21C nieparzyste, od nr 2 do 12 parzyste, stacja paliw, piekarnia, sklep budowlany. Gm. Długołęka.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00

Wojnowice ul. Szczere Pole, Główna 21a, 25, 27, Pałac, Poprzeczna 7, 9, 18, Ogrodowa 1, 3, 5, Czereśniowa 1, 2, 5, 11, 13, od nr 4 do 24c parzyste, działka 208/3. Gm. Czernica.

16.04 od godz. 8:30 do 14:00 Kębłowice: ul. Przelotowa, Pałacowa.

17.04 od godz. 7:00 do 16:00 Borzygniew: ul. Letniskowa, Sportowa zabudowania nad jeziorem.

17.04 od godz. 7:00 do 16:00 Smolec: ul. Wrocławska, Laurowa, Chłopska od numeru 32 do 38, Zaciszna.

Wyłączenie nie dotyczy Sklepu Biedronka.

17.04 od godz. 7:00 do 16:00 Mędłów: ul. Akacjowa, ul. Żernicka od numeru 4 do 28, ul. Dębowa 1, 3, 6, ul. Osiedlowa, ul. Długopolska od numeru 1 do 17, 10, 8, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Orzechowa od numeru 19 do 25, ul. Dąbrówki od 1 do 17 oraz obręb działek numer 40/3, 40/2.

18.04 od godz. 7:00 do 16:00

Żerniki Małe: ul. Słoneczna 10,12,13,15 ul. Szczęśliwa, ul. Stanisławowska 12, 4, 6, ul. Krótka.

18.04 od godz. 7:00 do 16:00 Kamionna obręb działek numer 248.

18.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wilkowice

18.04 od godz. 7:00 do 17:00 Sobótka: ul. Piwna 31, 33, 35, 37.

18.04 od godz. 7:00 do 18:00 Chrząstawa Wielka ul. Leśna, Aroniowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 Brzezia Łąka ul. Brzozowa, Jesionowa, Lipowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 Domaszczyn ul. Brzozowa od nr 1 do 11M, Sosnowa, Świerkowa, Jodłowa. Gm. Długołęka.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 Chrząstawa Mała ul. Polna od nr 5 do 46, dz. 354/1-9, dz. 262/3-16 i działki przyległe. Gm. Czernica.

18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Bielany Wrocławskie: Platanowa od 17 do 19 i 16.

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Galowice: ul. Truskawkowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Poziomkowa

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Bogunów

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Sadkówek: 16, 20 oraz obręb działek numer 131/20.

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Strzegomiany

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Mokronos Górny ul. Topolowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Kaktusowa, Maków, Azaliowa, Narcyzowa, Róż, Kameliowa, Maków i Fiołkowa.

19.04 od godz. 7:00 do 16:00 Dobroszów Oleśnicki ul. Grecka, Holenderska, Szkocka 8, 10, Hiszpańska, Włoska i działki przyległe. Gm. Długołęka.

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 Mietków: obręb działek numer 443/17.

22.04 od godz. 7:00 do 16:00

Zachowice ul. Słoneczna, Leśna oraz obręb działek numer 228, 233, 235/6, 236/2, 238/2

22.04 od godz. 7:00 do 16:00

Suchy Dwór: Hydrofornia, ul. Kobierzycka, ul. Lisia 2a, 4, 4a, 6, 5, 7, 12, 9, ul. Malinowa, ul. Agrestowa 4, 6, 9, 3, ul. Brzozowa, ul. Parkowa od numeru 14 do 20, ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Lawendowa, ul. Wrocławska od skrzyżowania z ul. Kobierzycką do skrzyżowania z ulicą Akacjową

22.04 od godz. 7:00 do 16:00 Pruszowice ul. Spacerowa, Wspólna i działki przyległe. Gm. Długołęka.

22.04 od godz. 8:00 do 14:00 Bielany Wrocławskie: Różana, Polna, Kolejowa 2a, Wrocławska od 1 do 33 i od 2 do 32, Ogrodowa, Działkowa, Boczna, Malinowa 12 i 13, Agrestowa od 13 do 25 i od 12 do 22.

24.04 od godz. 7:00 do 16:00 Bielany Wrocławskie: Malinowa od 15 do 21 nieparzyste, Agrestowa od 21 do 25 i od 20 do 22, Porzeczkowa od 1 do 35 nieparzyste.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00

powiat zgorzelecki Zgorzelec, ul. Górnowiejska, Rzeczki Górne, Morcinka, Łużycka parzyste od 48 do 56, Słoneczna 11A, 11B - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.04 od godz. 8:00 do 9:00 Zgorzelec, ul. Górnowiejska, Rzeczki Górne, Morcinka, Łużycka parzyste od 48 do 56, Słoneczna 11A, 11B - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.04 od godz. 14:00 do 16:00 Zgorzelec, ul. Bursztynowa, 5A, 5C, 5F, działka budowlana 15/7.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Bogatynia, ul. Zwycięstwa, Sienkiewicza, Ludowa, Zamknięta, Daszyńskiego 10, 12, 12A, 14, 31, 33, Dzika 1, 4.

16.04 od godz. 8:30 do 16:00

Polana.

17.04 od godz. 8:00 do 14:00 Żarki Średnie, od 132 do 144.

18.04 od godz. 8:30 do 14:00 Zawidów, ul. Młynarska 8, Graniczna działka budowlana 547/4.

19.04 od godz. 8:30 do 13:30

powiat złotoryjski Sokołowiec, od 4 do 11, Gospodarstwo.

15.04 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowości Grodziec - Zamek - brak prądu

16.04 od godz. 7:30 do 12:30 Sokołowiec, od 4 do 11, Gospodarstwo.

16.04 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowości Wojciechów Kolonia 72 i 73 brak prądu

16.04 od godz. 10:30 do 16:30 Sokołowiec, od 10 do 52, od 13 do 51.

18.04 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowości Złotoryja ul. Bolesława Krzywoustego 26 - brak prądu

22.04 od godz. 15:00 do 16:00 miejscowości Wilków dz. nr :490/56,490/75,490/72,490/90,490/103,893/27,90/80,490/26 - brak prądu

22.04 od godz. 17:00 do 18:00 powiat ząbkowicki Pawłowice

15.04 od godz. 7:30 do 15:00 Brodziszów od numeru 1 do numeru 7

16.04 od godz. 7:30 do 15:00

Ziębice ul. Wrocławska działka nr 942 i 943.

18.04 od godz. 7:30 do 15:00 Ziębice ul. Wrocławska działka nr 942 i 943.

18.04 od godz. 9:00 do 11:30 powiat średzki Czystopole, ,Brzezinka Średzka: ul. Rzeczna.

15.04 od godz. 7:00 do 16:00 Żurawiniec

15.04 od godz. 8:00 do 10:00 Żurawiniec

15.04 od godz. 16:00 do 18:00 Przedmoście

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Ogrodnica

16.04 od godz. 7:00 do 16:00 Proszków

16.04 od godz. 7:00 do 16:00

Żurawiniec

16.04 od godz. 8:00 do 10:00 Żurawiniec

16.04 od godz. 16:00 do 18:00 Pęczków

17.04 od godz. 7:00 do 16:00 Żurawiniec

17.04 od godz. 8:00 do 10:00 Żurawiniec

17.04 od godz. 16:00 do 18:00

Pustynka

18.04 od godz. 7:00 do 18:00 Łowęcice

18.04 od godz. 7:00 do 18:00 Mrozów: ul. Chrobrego, Tunelowa, Jastrzębia, Orla, Sokola, Sasankowa i wszystkie do nich przyległe

19.04 od godz. 7:00 do 14:00 Mrozów: ul. Kościuszki, Słoneczna, Odrzańska, Widokowa, Chabrowa, Parkowa, Kwiatowa, Cmentarna i wszystkie do nich przyległe

19.04 od godz. 11:00 do 16:00 Szczepanów: ul. Lipnicka, Słoneczna, Osiedlowa wszystkie do nich przyległe

22.04 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Mokrzeszów dz. nr 140, dz. nr 838/2

16.04 od godz. 6:00 do 9:00 Bronówek; Dobromierz ulica: Podgórna

16.04 od godz. 9:00 do 14:00 Mokrzeszów od 23A do 42 i od 98 do 111B.

17.04 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

