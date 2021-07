Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 12.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (12.07 14:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Cieplicka od 194 do 196, od 223 do 235, Romera 13, 15, 17, Tetmajera 1, 2, 5, 6, 7, Karkonoska od 1 do 4 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.07 od godz. 7:30 do 16:30

Legnica

Kołodziejska i okolice

od 11.07 godz. 21:54 do 13.07 godz. 2:00

Wrocław

Wrocław, ulica Roosevelta

12.07 od godz. 3:35 do 15:00

Wrocław Fabryczna: Belgijska od 16 do 36 parzyste, Klecińska od 132 do 136 parzyste.

12.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Dubrownicka od 19 do 23 nieparzyste.

12.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Jedności Narodowej 195.

12.07 od godz. 7:00 do 16:00