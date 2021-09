Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 1.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (1.09 7:09) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Wilkszyńska od 57 do 75 i od 64 do 68.

1.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Kościuszki od 120 do 144 i od 125 do 127a, Pułaskiego od 42 do 42g parzyste.

1.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Biskupa Tomasza od 8 do 14 parzyste.

1.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Kwiatkowskiego 12.

1.09 od godz. 7:00 do 20:00

Wrocław Stare Miasto: Łęczycka od 1 do 3a nieparzyste, Długa od 58 do 64 parzyste.

1.09 od godz. 7:00 do 16:00

powiat strzeliński

Wiązów ul. Kolejowa 2, Skład opału, maszt telefonii komórkowej, oraz obręb działek numer 237/10, 65/22, 14,8.

1.09 od godz. 7:00 do 16:00