Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 10.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (10.08 9:06) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Wolności od 163 do 187, Cinciały, Gminna, Ludowa od 25 do 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

10.08 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Goduszyńska działki budowlane 14/3, 14/4, 14/5, 14/6.

10.08 od godz. 8:00 do 14:00

Legnica

Legnica ul. Malinowa cała, ul. Pątnowska od nr 1 do nr 25

10.08 od godz. 8:00 do 15:30

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Osiniecka od 40 do 44 parzyste, Grabiszyńska od 145 do 149 i od 142 do 158, Stalowa od 54 do 60 parzyste, Niklowa od 1 do 5 i od 2 do 6.

10.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Mickiewicza 11, od 35 do 55a, od 30 do 40 i 58, Jezierskiego od 1 do 3 i 14, 8-go Maja od 2 do 54 parzyste, Kosynierów Gdyńskich od 4 do 12 i od 9 do 21, Głowackiego od 2 do 4 parzyste, Kopernika od 11 do 19 i od 12 do 18, Dąbska.

10.08 od godz. 7:00 do 16:00