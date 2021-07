Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 10.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (10.07 12:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Wrocławska 142B.

10.07 od godz. 9:00 do 15:00

powiat jaworski

Nowy Kościół il. Kolejowa , Jeleniogórska

10.07 od godz. 10:08 do 13:00

powiat kamiennogórski

BUKÓWKA - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

10.07 od godz. 7:30 do 18:30

powiat kłodzki

Szczytna ulice Wiejska, Leśna, Henryka Sienkiewicza, Bobrownicka, Bobrowniki Stare, Stroma, Polne Domy, Szklarska, Szkolna, Łąkowa, Robotnicza, Szklana Góra, Pocztowa, Krótka, Dolina ulica Dolina

10.07 od godz. 11:35 do 13:45

powiat wrocławski

Siedlakowice, ulica Gwarna

10.07 od godz. 11:14 do 13:15

Siedlakowice, ulice: Gwarna, Świdnicka, Radosna, Wesoła

10.07 od godz. 11:15 do 13:15

powiat świdnicki

Strzegom ulice: Wrzosowa, Polna, Lipowa, Olszowa, Brzegowa od 1 do 6, Malinowa, Świdnicka od 48 do 54, Kwiatowa, Słoneczna, Limanowskiego, Bema 26, Brzozowa, Starzyńskiego, Familijna, Spokojna.

10.07 od godz. 7:00 do 15:00