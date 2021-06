Boże Ciało. Procesje we Wrocławiu tylko skromne i lokalne

Na stronie kościoła św. Stanisława Kostki przy ulicy Hubskiej czytamy, że o 12.30 zostanie odprawiona uroczysta msza święta , która zakończy się procesją do czterech ołtarzy, ale ze względu na obostrzenia procesja odbędzie się wewnątrz kościoła.

- W tym roku planujemy mszę świętą o godz. 9, której będzie przewodniczył arcybiskup, a po niej skromną procesję na Ostrowie Tumskim. Nie wychodzimy jednak poza Ostrów Tumski i nie zapraszamy wszystkich wrocławian, a to z uwagi na pandemię, zasady bezpieczeństwa, obostrzenia i limit wiernych - mówi ks. Rafał Kowalski, rzecznik prasowy wrocławskiej archidiecezji.

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego na Gądowie po mszy św. o godz. 18.00 procesja zorganizowana zostanie na terenie kościoła.

Tradycyjną procesję, z ołtarzami organizuje natomiast kościół pw. św. Karola Boromeusza przy ulicy Kruczej.

Ksiądz Rafał Kowalski wyraża nadzieję, że do tradycyjnych form procesji uda się wrócić w kolejnym roku. Na razie jednak parafie dostały zalecenie, by organizować więcej małych procesji - tak, by zapewnić wiernym bezpieczeństwo.