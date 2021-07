Bomba transferowa! Bociek dołączył do Gwardii Wrocław

Grzegorz Bociek w ostatnich sezonach reprezentował barwy Aluron CMC Warty Zawiercie, do której trafił w 2017 roku, czyli tuż po awansie drużyny do PlusLigi. Wcześniej występował w MUKS Tomaszów Mazowiecki, PGE Skrze Bełchatów (2010-2012), AZS Częstochowa (2012-2013) oraz ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle (2013-2017), z którą zdobył dwa mistrzostwa kraju i dwa Puchary Polski.

- Tego zawodnika nie trzeba przedstawiać. Każdy, kto chociaż trochę interesuje się siatkówką, doskonale zna Grzegorza Boćka. Grzesiek swój kadrowy debiut zaliczył już w 2013 roku w towarzyskim meczu z Serbią (1:3). Kolejnego dnia pokazał ogromny potencjał, zdobywając w spotkaniu 30 punktów. Taki występ pozwolił zdobyć zaufanie trenera Andrei Anastasiego i uzyskanie angażu na mistrzostwa Europy! Siatkarsko zatem można by mówić wiele i to wiele dobrego. Grzesiek to jednak walczak jakich mało, charakter i dobry człowiek. W 2014 roku wykryto u niego nowotwór układu limfatycznego. Z tego powodu zawiesił on swoją sportową karierę, ale już rok później ponownie zobaczyliśmy go na parkietach PlusLigi. Zresztą kolejny trener naszej kadry narodowej postanowił dać mu szansę gry z orzełkiem na piersi. Popularny Bociuś prezentuje zatem poziom reprezentacyjny i niewątpliwie jest to nasz największy transfer od początku przejęcia sterów w zarządzaniu siatkarską Gwardią. Zawodnika takiego pokroju nie było w naszym klubie od co najmniej 15 lat! Osobiście ogromnie się cieszę, że obustronnie sobie zaufaliśmy, bo może być to kluczowy transfer w drodze o awansu do PlusLigi - mówi prezes Gwardii Łukasz Tobys.