Bitwa w Lidlu. Tym razem o lody. Zobaczcie, co się działo w sklepach [FILMY]

Ekipa Friza to bardzo popularna wśród dzieci i młodzieży grupa youtuberów, która niedawno rozpoczęła współpracę z firmą Koral. Efekt? Lody Ekipy wyprzedają się na pniu, a papierki po lodach osiągają na aukcjach internetowych ceny sięgające kilkuset złotych.

Co niezwykłego jest w tych lodach? To sorbety w dwóch smakach: cytrynowym lub truskawkowym ze strzelającym cukrem, tyle że sygnowane przez uwielbianych youtuberów.

W ubiegłym tygodniu do sprzedaży wprowadziła je Biedronka (rozeszły się jak świeże bułeczki), a dziś (26 kwietnia) Lidl. Kolejki przed sklepami ustawiały się jeszcze przed otwarciem, potem, w dziale mrożonek rozgrała się bitwa.