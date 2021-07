Biskup Dec ma przeprosić proboszcza z Szalejowa Górnego i zapłacić mu 10 tys. zł. "Po siedmiu latach nękania"

Wyrok, który zapadł przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, zakończył proces, jaki były proboszcz parafii w Szalejowie Górnym wytoczył biskupowi Ignacemu Decowi w związku ze niesławieniem. Sąd nakazał biskupowi i podlegającej mu do niedawna diecezji wysłanie listów z przeprosinami do księdza Krzysztofa Trybulca oraz wypłacenie mu po 10 tysięcy złotych. Były proboszcz nie kryje wzruszenia po - jak to określił – siedmiu latach nękania i psychicznego poligonu jaki mu zgotowano.

Warto podkreślić, że były proboszcz z Szalejowa Dolnego domagał się aż 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia i publikacji przeprosin na łamach jednego z ogólnopolskich dzienników. Czym tak dotkliwie poczuł się zniesławiony przez biskupa?

Wojna o remont kościoła z nieślubnym dzieckiem w tle

Historia konfliktu między duchownymi swoje początki ma w wydarzeniach sprzed blisko ośmiu lat. Ksiądz Krzysztof Trybulec stał wtedy na czele parafii w Szalejowie Dolnym, poszło o remont tamtejszego XVI-wiecznego kościoła św. Jerzego. Proboszcz złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez urzędników gminy Kłodzko, którzy jego zdaniem sfałszowali podpisy członków rady parafialnej na protokole odbioru remontowanej świątyni. Zdaniem jego i popierających go wtedy parafian, doszło do zaniedbań, a wręcz dewastacji świątyni. Gdy nie uległ naciskom biskupa Ignacego Deca, by wycofać zawiadomienie, został odwołany z funkcji proboszcza.