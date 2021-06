Bilet "Nasz Wrocław Kolej" trafi jednak do kosza?

- Bilet "Nasz Wrocław Kolej" to wątpliwa próba łatania sytuacji związanej brakiem porozumienia z KD i Polregio. Bilet ten w powiązaniu z biletami KD i Polregio będzie zdecydowanie dużo droższy i mniej wygodny od obecnego rozwiązania. Brak umowy z KD i Polregio to w dyżym stopniu koniec kolei aglomeracyjnej i cofnięcie nas o wiele lat do tyłu, jeśli chodzi o budowę rozwiązań zachęcających do komunikacji zbiorowej. Postawa Gminy Wrocław względem kontynuacji współpracy jest niezrozumiała biorąc pod uwagę ciągłe podkreślanie wagi transportu zbiorowego – ocenia przed głosowaniem Michał Kurczewski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości.

W podobnym tonie wypowiada się na temat nowego biletu Piotr Uhle, przewodniczący Nowoczesnej w radzie. - Do utrzymania jednolitej taryfy biletowej na komunikację autobusową, tramwajową i kolejową zobowiązują prezydenta uchwały Rady Miejskiej - Wrocławska Polityka Mobilności i Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Przyjęcie proponowanej uchwały to podwyżki dla tysięcy wrocławian i de facto demontaż systemu kolei miejskiej we Wrocławiu – przekonuje i podkreśla - Nie jest jeszcze za późno na porozumienie. Nie jesteśmy w stanie poprzeć uchwały w takim kształcie, być może do jutra dowiemy się o znaczących postępach rozmów z przewoźnikami.

"Nasz Wrocław Kolej" to bilet, którym władze miasta chcą zastąpić wspólny bilet MPK plus kolej. Dotychczas na bilet okresowy MPK czyli Urbancard można było poruszać się w granicach Wrocławia także pociągami. Miasto po tym jak nie dogadało się z przewoźnikami kolejowymi, zaproponowało bilet Nasz Wrocław Kolej. Miała to być dostępna tylko dla niektórych wrocławian opłata uprawniająca do poruszania się pojazdami komunikacji miejskiej. Żeby ją jednak kupić, konieczne byłoby spełnienie kilku warunków, m.in. rozliczanie się z podatków we Wrocławiu oraz posiadanie ważnego papierowego biletu miesięcznego na określoną trasę kolejową. Nasz Wrocław kolej na wszystkie miejskie linie autobusowe i tramwajowe miałby kosztować 18 zł, a ulgowy 9 zł. Jednak radni opozycji przytaczali wyliczenia aktywistów miejskich, którym wyszło, że wrocławianin, który teraz korzysta z połączenia Leśnica-Główny, straciłby na tym rozwiązaniu nawet ponad 1,3 tys. zł. w ciągu roku.