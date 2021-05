Bieg Firmowy 2021. Drużyna Gazety Wrocławskiej wśród ponad 10 tysięcy pomagających [ZDJĘCIA] RP

Ponad 10 000 osób wystartowało dziś we Wrocławiu i nie tylko w Biegu Firmowym. Bieg Firmowy to zawody, które mobilizują pracowników setek firm z całej Polski do pozytywnej rywalizacji i działania charytatywnego. Cały dochód z tej imprezy przekazywany jest na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Everest. W sztafecie 5 razy 5 kilometrów nie mogło także zabraknąć pracowników Gazety Wrocławskiej, którzy biegali dziś na stadionie w podwrocławskich Łanach i w jego okolicach. Tegoroczna edycja ze względu na pandemię nie mogła się odbyć w dużym gronie. Każdy wybierał na bieganie dowolne miejsce i zapisywał wyniki używając aplikacji Activy. Wy też wzięliście udział? Podzielcie się swoimi zdjęciami, napiszcie kilka słów i wyślijcie na redakcja@gazetawroclawska.pl lub napiszcie do nas na Facebooku.