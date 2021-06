Białorusini chętnie przyjeżdżają do Wrocławia. Mieszka ich u nas już kilka tysięcy

Ilu Białorusinów mieszka w stolicy Dolnego Śląska?

- Nie ma dokładnych danych, co do ilości. Nie każdy rejestruje się w konsulacie. Moim zdaniem jest to grupa ok. 6-8 tys. Białorusinów.

Z jakimi sprawami zgłaszają się do pani Białorusini mieszkający we Wrocławiu?

- Najczęściej chodzi o sprawy legalizacji pobytu w Polsce, a muszę panu powiedzieć, że każda sytuacja, każdy człowiek, to wyjątkowa i inna sprawa. Na przykład jedni już znają trochę język polski, bo mają polskie pochodzenie - inni nie umieją ani słowa. Do każdego trzeba podchodzić indywidualnie, radzić, polecać różne rozwiązania, pomóc na przykład znaleźć prawnika, który zajmie się ich sprawą.

Białorusini proszą też mnie o pomoc, kiedy chcą przenieść swój biznes z Białorusi do Polski. Pierwsza fala - to byli uchodźcy prywatni: uciekały do Polski całe rodziny, a teraz jest druga fala - ucieka biznes.