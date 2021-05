Białe plamy we Wrocławiu. Tutaj zasięg sieci komórkowych jest najgorszy

Wyjątkowy pałac Kamila Stocha. Mistrz mieszka w Zębie z żoną Ewą Bilan-Stoch. Zobacz zdjęcia wspaniałego góralskiego domu! [11.05.]

Kamil Stoch dość rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia. Na co dzień fanom muszą wystarczyć podstawowe informacje - skoczek jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości.