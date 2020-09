Bezdomni przejęli domek dla dzieci. Mieszkańcy boją się wychodzić na podwórko

Atrakcja dla dzieci stała się miejscem chętnie odwiedzanym przez bezdomnych. „Domek na Jesionie” w podwórku na tyłach bloku przy ul. Nowowiejskiej 28 powstał jako projekt tymczasowy biura festiwalowego Impart 2016.

- Mieszkańcy wnioskowali wówczas, by pozostał, bo efektownie się prezentuje i rzeczywiście korzystają z niego dzieci. W tym wnętrzu blokowym nie było jako takiego placu zabaw, nieopodal znajdowały się tylko kosz do gry i nienadająca się do użytku piaskownica, która została usunięta – przypomina Wojciech Koerber z biura prasowego miasta.

- Niestety, jedynymi bywalcami są bezdomni. Śpią tam, piją i przesiadują. Zresztą do podobnych celów służą im okoliczne ławki – żali się Anna Duszyńska i dodaje, że z podwórza korzystają także dzieci z ul. Żeromskiego i Jedności Narodowej, ale teren jest bardzo zaniedbany.

Bezdomni przesiadujący na podwórku są też problemem dla mieszkających tam osób starszych.