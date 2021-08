Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 31.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (31.08 8:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław, ul. Gajowa 30 i 32

od 30.08 godz. 23:20 do 31.08 godz. 15:00

Wrocław Fabryczna: Jordanowska, Solskiego 50, Śniegockiego od 1 do 11 i od 2 do 8, Darwina od 7 do 19 i od 12 do 16, Harcerska, Dzierżonia od 14 do 22 parzyste.

31.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Wieniawskiego od 17 do 25 i od 26 do 40, Paderewskiego od 30 do 36 i od 31 do 37, Noskowskiego od 26 do 38 parzyste.

31.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Barlickiego od 35 do 39 nieparzyste.

31.08 od godz. 8:00 do 20:00

powiat dzierżoniowski

Dzierżoniów ulica: Srebrna działki nr: 132/136, 132/137, 132/138, 132/139, 132/140, 132/142, 132/143, 132/144, 132/147, 132/148, 132/149.

31.08 od godz. 8:00 do 14:00