Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 29.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (29.07 11:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Agnieszkowska od 1 do 4, Wczasowa 2, Michałowicka od 1 do 27, Saneczkowa.

29.07 od godz. 11:00 do 14:30

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Długa

29.07 od godz. 9:46 do 12:00

Wrocław

Wrocław Stare Miasto: Braniborska od 38 do 40 parzyste.

29.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Boczna od 1 do 19 i od 6 do 18.

29.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław, ul. Kolejowa, Robotnicza, Jęczmienna, Tęczowa, Prosta, Grabiszyńska, Pawłowa, Żytnia, Pszenna, Skwierzyńska, Zaporoska, Szczęśliwa, Gajowicka, Góralska.

29.07 od godz. 10:28 do 12:30

powiat bolesławiecki

GIERAŁTÓW, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14a, 14b, 15, 150, 152, 153 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.07 od godz. 7:06 do 15:00