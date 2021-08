Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 28.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Zgorzelecka, Jagiełły, Karola Miarki, Sobieskiego 82, 82 A, Dom Dziecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

30.08 od godz. 7:30 do 16:30

JELENIA GÓRA, ul. Osiedle Robotnicze nieparzyste od 17 do 49, 55, od 61 do 87, parzyste od 24 do 30, Ośrodek Zdrowia, hurtownie, sklepy, Rodzinna od 1 do 11 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

1.09 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Kadetów, Elewów - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.09 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Czarnoleska od 7 do 40, Malinowa od 2 do 4, Kalinowa.

3.09 od godz. 8:00 do 16:00

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Cerekwicka od 3 do 29 i od 2 do 28, Brzostowska od 5 do 29 i od 2 do 28.

30.08 od godz. 7:00 do 16:00