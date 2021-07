Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 28.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (28.07 12:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Zawalna od 19 do 25a nieparzyste, Odolanowska od 16 do 28 i od 41 do 45.

28.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław ulice Sępa Sarzyńskiego, Benedyktyńska

28.07 od godz. 9:30 do 14:30

Wrocław, ulica: Anczyca

28.07 od godz. 9:36 do 16:00

powiat bolesławiecki

GIERAŁTÓW, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14a, 14b, 15, 150, 152, 153 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.07 od godz. 7:05 do 16:00

BOLESŁAWIEC, ul. Gałczyńskiego, Jana Pawła - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej

28.07 od godz. 7:07 do 15:00

NOWOGRODZIEC, ul. Młyńska od 1 do 6.

28.07 od godz. 8:07 do 14:00