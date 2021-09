Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 24.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (24.09 7:09) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław, ul. Brodzka 10

24.09 od godz. 3:57 do 10:00

Wrocław Śródmieście: Cinciały od 6 do 14 parzyste.

24.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Długa od 78 do 98 i od 53 do 81.

24.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Nasypowa od 49 do 53 i od 32 do 36, Międzyrzecka 1, Bierdzańska od 6 do 12 parzyste.

24.09 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

ZEBRZYDOWA - chwilowe przerwy w dostawach energii elektrycznej.

24.09 od godz. 6:26 do 15:00

powiat kłodzki

Stary Wielisław ulica Stary Wielisław

24.09 od godz. 0:58 do 10:00

Paszków ulica Paszków brak jednej fazy

24.09 od godz. 1:00 do 10:00