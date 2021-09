Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 23.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Wróblewskiego działka budowlana 6/23.

29.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Beethovena 14A,15.

24.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych ulice: Gagarina 6, 7, 8, 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A, ul. Klonowa 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

24.09 od godz. 9:00 do 12:00

Wałbrzych ulica: Aleja Podwale 1, 3, dz. 199/6, 202, garaże.

26.09 od godz. 8:00 do 12:00

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Legnicka 60b i 62, Małopanewska 2 i 6a, Hoża, Samotna od 10 do 12 parzyste.

23.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Długa od 78 do 98 i od 53 do 81.

24.09 od godz. 7:00 do 16:00