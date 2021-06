Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 23.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (23.06 11:09) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Spółdzielcza 37.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00

Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 4, 4a, 6, sklep, garaże.

23.06 od godz. 10:26 do 15:00

Wrocław

Wrocław Krzyki: Trakcyjna od 1 do 29 nieparzyste, Malinowskiego od 16 do 20 parzyste.

23.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Kazimierza Wielkiego 7.

23.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław, ul. Wędkarzy, Łyżwiarzy, Siatkarzy, Piłkarzy, Szachistów, Hokeistów

23.06 od godz. 8:27 do 11:30

Wrocław ulica Zawalna

23.06 od godz. 8:42 do 15:00

powiat dzierżoniowski

Bielawa ulica: Żeromskiego nr 34, 34A i 34B.

23.06 od godz. 9:00 do 15:00

powiat głogowski

R-812-12 - potrzeby własne SE Żukowice

23.06 od godz. 8:00 do 21:00