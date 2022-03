Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 23.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (23.03 9:19) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

PIECHOWICE, ul. Pakoszowska od 1 do 22a, Zamkowa 1, 3, 5, Przemysłowa 1.

23.03 od godz. 8:00 do 13:00

Wrocław

Wrocław Stare Miasto: Świdnicka od 1 do 7 nieparzyste, Ofiar Oświęcimskich od 12 do 16 i od 13 do 23 oraz dz.14/11.

23.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Wilgotna od 3 do 11 nieparzyste, Sulmierzycka, Wierzchowicka, Stoczniowa od 41 do 81 i od 14 do 58, Paryska od 22 do 30 i od 19 do 31, Odrodzenia Polski od 30 do 42 parzyste, Odolanowska od 29 do 41 nieparzyste, Łuczników.

23.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Granatowa, Beżowa, Niebieska, Miechowska od 15 do 39 i od 42 do 68, Radomska od 1 do 41 i od 20 do 34a, Częstochowska od 17 do 81 i od 8 do 42, Rzeszowska od 4 do 72 i od 59 do 71, Żywiecka od 1 do 25 i od 2 do 30, Rabczańska od 23 do 25 i od 24 do 26, Czorsztyńska od 1 do 35 i od 4 do 14.

23.03 od godz. 7:00 do 16:00