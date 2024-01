Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 23.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 23.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w dolnośląskim.

Gdzie obecnie (23.01 11:05) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław Wrocław Psie Pole: Starodębowa 13, Krośnicka, Skoroszowska, Bierzycka, Osolska, Krzyżanowicka dz.10/1, Zawońska, Polanowicka od 54 do 82, od 53 do 73 i 110 oraz dz.15/12 do 22, dz.16/11 do 30, dz.80, dz.8/2, dz.5/18 do 19 i dz.19/4, Polanowicka Północna od 6 do 8 parzyste, Cholewkarska dz.7/2 i dz.22/1, Brzostowska, Cerekwicka, Białych Tygrysów.

23.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wroclaw ulica Tramwajowa od 2 do 4

23.01 od godz. 8:37 do 15:00 powiat bolesławiecki Wykroty, ul. Wesoła 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dzierżoniowski Wyłączeni odbiorcy - Niemcza Osiedle Słoneczne nr 18; 17A;

23.01 od godz. 8:00 do 14:00

Bielawa ulice: Polna, Mała, Piastowska, Ludwika Waryńskiego, Frankowskiego.

23.01 od godz. 9:43 do 15:00 powiat jaworski Bolków, ul. Kamiennogórska 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 24, 25, 26, 26A, 28, 28A.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Jawor ul. Kraszewskiego nr 12, 14, 17 - brak prądu

23.01 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowości Jawor ul. Ptasia: nr 33, 35, ul. Słowackiego: nr 18, 20, 22, 24, 28. ,ul. Zagrodowa - wszystkie numery - brak prądu

23.01 od godz. 9:00 do 16:00 powiat karkonoski Czernica, 102, 102A, 102B, 102C, 102D, od 104 do 108, 110, 111, 113, od 114 do 119, 123, 127, 129.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00 Wojcieszyce, ul. Olchowa 12, 14, Oliwkowa - place budów.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00

Nowa Kamienica, od 1 do 26.

23.01 od godz. 8:09 do 13:30 powiat kłodzki Konradów od numeru 36 do 63

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Radków ulice Handlowa numer 11, Jagiellońska numery 1, 11, 13, 13A, 14a, 2, 3, 5, 7, 9, działka 271, Piłsudskiego numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Kościuszki działka 696, Piastowska numery 11, 11A, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 4, Słoneczna numery 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 46, 48, 5, 54, 56, 60, 7, 8

23.01 od godz. 9:00 do 12:30 Goszów 28H, 28G, działka 10/9, 12/11, Lądek Zdrój ulica Rataja numer 13, Stronie Śląskie ulice Akacjowa numery 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17B, 17C, 17D, 18, 18B, 19, 19A, 19B, 2, 20, 21, 21A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Garaż, Klonowa numery 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, działka 577, Kościuszki numery 65, 65A, 65B, 67, 67A, 67B, 69, 69A, 69B, 71, 71A, 71B, Morawka numery 20, 20A, 20B, 29, 295, 297, 29B, 30, 30A, 30B, 31, 31A, 31B, 31C, 32, 33, 34, 35, 36, 361, 3614, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 36a, działka 554, 554/123, Sudecka działka 12, Świerczewskiego numer 17/b

23.01 od godz. 9:00 do 12:30

powiat lubiński Jurcz

23.01 od godz. 9:34 do 11:30

powiat milicki Łazy Wielkie dz. 384, dz. 385, dz. 386 i działki przyległe. Gm. Krośnice.

23.01 od godz. 8:00 do 12:00 powiat oławski Oława: ul. Piaskowa od numeru 16 do 24

23.01 od godz. 7:00 do 16:00 Brzezinki ul. Główna od nr 34 do 36 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00 Jelcz-Laskowice ul. Bożka 11, 13, 38, Drzewieckiego od nr 1 do 9 nieparzyste, Bryły od nr 1 do 11 nieparzyste.

23.01 od godz. 9:00 do 14:00 powiat wałbrzyski Jaczków działka 183/3.

23.01 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wrocławski Zębice: Zielona.

23.01 od godz. 7:00 do 16:00 Baranowice, Bliż

23.01 od godz. 7:00 do 17:00

Chrząstawa Wielka ul. Krótka, Graniczna i działki przyległe. Gm. Czernica.

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Michałowice, Dobroszów, Januszkowice, Łosice, Dąbrowica

23.01 od godz. 8:30 do 12:00 powiat zgorzelecki Jędrzychowice, od 61 do 75, 6A.

23.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat średzki Łowęcice

23.01 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Jaworzyna Śląska ul. 1 Maja od nr 1 do nr 6, ul. Tadeusza Kościuszki nr 1 i 2, ul. Świdnicka nr 1a, 2, 2a, ul. Polna cała.

23.01 od godz. 8:00 do 16:00 Nowy Jaworów

23.01 od godz. 8:04 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Karkonoska od 83 do 106.

25.01 od godz. 8:00 do 12:00

Legnica miejscowości Legnica ul. Nasienna 4 Zakład Produkcyjny ASC INWEST- brak prądu

25.01 od godz. 8:00 do 16:00 Wałbrzych Jedlina Zdrój ul.: Górnicza , Pokrzywianka, Włościańska, Kłodzka 38, 40, 67, 69, 71, 73, 75, 77, kościół, 32, 34, 36,46, 48, 50, 52, 54,42, 44, 30, 59, 59a.

30.01 od godz. 8:00 do 10:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Owczarska od 15 do 17 i od 76 do 88, Junacka od 22 do 26 parzyste, Lubiąska 1, Sieroszowicka dz.6/3 i dz.5/3, Wróblowicka.

24.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Łubinowa od 11 do 13 i 42 oraz dz.40/3, Agrestowa od 108 do 120 i od 103 do 129 oraz dz.92, Jagodowa, Truskawkowa, Poziomkowa, Ożynowa 32 i od 49 do 51, Czeremchowa 1, Ołtaszyńska dz.92/2, Zwycięska dz.2/10 (Hydrofornia), Krakowska od 70 do 86 parzyste, Świstackiego od 15 do 27 nieparzyste, Prądzyńskiego od 40 do 54 parzyste.

24.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Karłowicza od 38 do 44 parzyste.

24.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Świt od 65 do 67 i od 38 do 44, Świątnicka 13, Brzeska od 5 do 9 nieparzyste.

25.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Na Polance 24, Bałtycka 8.

25.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Curie-Skłodowskiej od 83 do 91 nieparzyste, Wybrzeże Wyspiańskiego od 37 do 39 nieparzyste.

25.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Smolna 6 oraz dz.8/6, Dolnobrzeska 130 oraz dz.2/25 i dz.9/44, Grzybowa od 1 do 5 i od 2 do 12.

26.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Świątnicka od 1 do 19 nieparzyste , Starodworska 4, Opolska od 80 do 98 parzyste.

26.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Postolińska od 19 do 27 nieparzyste oraz dz.47/2.

26.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Stabłowicka od 150 do 158 parzyste oraz dz.7, dz.32 i dz.38/2.

29.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Księska od 16 do 18 parzyste, Indonezyjska dz.12/16, dz.12/15 i dz.179/5.

29.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Groszkowa.

29.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Sulmierzycka 5c, Pakosławska od 12a do 12b, Milicka od 12 do 12d, Poświęcka od 1 do 13 i od 2 do 8, Żmigrodzka 185, od 227 do 243 i 240, Kominiarska od 9 do 23 nieparzyste oraz dz.29/4, Pełczyńska od 25 do 61 i od 40 do 56 oraz dz.9 i dz.48/2, Miętowa od 7 do 15 i od 10 do 16, Podbiałowa.

30.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Wesoła 1.

31.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Azaliowa od 1a do 5b i 2a oraz dz.36/3, dz.50/7, dz.51/1, dz.36/5 i dz.52/1, Meliorancka od 52 do 64 i od 63 do 67 oraz dz.8/2, Pełczyńska od 79 do 131 i od 78 do 126, Cynamonowa dz.3/11, Szczawiowa dz.30/2, Lawendowa 22, Tymiankowa, Pokrzywowa.

31.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Stanów Zjednoczonych od 21 do 41a nieparzyste, Grecka 54, Szwedzka 55, Rdestowa dz.11/17 i dz.1, Widłakowa od 67 do 71 nieparzyste oraz dz.12/1.

1.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Garncarska 5 i 6 Akademia Sztuk Pięknych.

1.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Sienkiewicza od 35 do 55 nieparzyste, Górnickiego 12, Sępa-Szarzyńskiego 51.

1.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Mokrzańska od 63 do 71 i od 80 do 86, Chodkiewicza od 5 do 9 nieparzyste, Piołunowa od 1 do 9 i od 2 do 14 oraz dz.11/14, Jerzmanowska od 61 do 63 nieparzyste.

2.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Pełczyńska od 9 do 31 i od 4 do 12, Ostowa od 12 do 14 parzyste.

2.02 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Bolesławiec, ul. Fieldorfa Nila 26, sklep DINO, Różana 2A, 2B - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.01 od godz. 8:00 do 10:00 Bolesławiec, ul. Fieldorfa Nila 26, sklep DINO, Różana 2A, 2B - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.01 od godz. 12:00 do 14:00 Kraśnik Dolny, od 41 do 79, Szkoła - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

25.01 od godz. 8:00 do 9:30

Świętoszów, JWP Świętoszów.

25.01 od godz. 9:00 do 13:00 Kraśnik Dolny, od 20 do 40.

25.01 od godz. 9:00 do 15:00 Kraśnik Dolny, od 41 do 79, Szkoła - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

25.01 od godz. 14:00 do 16:00 Bolesławiec, ul. Kosiby, Konradowska, Starzyńskiego, Kresów II RP, Kopernika, Zielona - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.01 od godz. 8:00 do 10:00 Bolesławiec, ul. Kosiby, Konradowska, Starzyńskiego, Kresów II RP, Kopernika, Zielona - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.01 od godz. 12:00 do 14:00

Buczek.

29.01 od godz. 9:00 do 11:00 powiat głogowski miejscowości Głogów ul. Gwiaździsta 5 - brak prądu

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Głogów ul. Armii Krajowej 7 - brak prądu

7.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat jaworski Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat karkonoski Szklarska Poręba, ul. Jeleniogórska 3, Oczyszczalnia Ścieków, Franciszkańska 1, 2, 5, 7, Obrońców Pokoju 1, 2, 4, 6, 8, Jedności Narodowej od 13 do 21, od 22 do 34, Pierwszego Maja od 1 do 6A, Objazdowa, Gimnazjalna 2, 2A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.01 od godz. 8:00 do 10:00 Karpacz, ul. Bem 7, 9.

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 Mysłakowice, ul. Śląska, Sportowa, Łąkowa, Stawowa 2, 2A, 2B, Przedszkole Publiczne, Kamienna, Daszyńskiego.

25.01 od godz. 8:30 do 10:30 Sosnówka, ul. Brzozowa 19, działka budowlana 207/9/, 207/3, 207/1.

29.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kłodzki Sienna numery 1, 1A, działka 1, Stronie Śląskie numery 106, 30A, 30B, 30E, 31D, 31E, 32, 33, 33C, 33D, 33I, 34, 34a, 35, 35A, 36, 36A, 36B, 37, 37C, 38, 38A, 38B, działka 118, 118/14, Turystyczna numer 34

25.01 od godz. 9:00 do 12:30

Konradów , Kąty Bystrzyckie od 26 do 35

26.01 od godz. 9:00 do 14:00 Ścinawka Górna od 1 do 99, Ścinawka Średnia ulice: Leśna od 8 do 14, Rycerska 7, Sikorskiego 6a, 16, od 21 do 26a, parzyste od 28 do 38, Mickiewicza 1, 2a, 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 17, Konopnickiej od 1 do 14, parzyste od 16 do 42, 3-go Maja 8a, 8b, 26b, Chrobrego od 1 do 12

26.01 od godz. 10:00 do 13:00

Lądek Zdrój ulica Klonowa 11, 13, 16, ulica Graniczna 14, Lutynia 1, od 1a do 1z, 22, 24, 26

29.01 od godz. 9:00 do 14:00 Nowa Ruda ulice: Osiedle Wojska Polskiego od 1 do 5, Kłodzka 17, 19, 21, 23, 25

30.01 od godz. 8:30 do 15:00

Nowa Ruda ulice: Osiedle Wojska Polskiego od 1 do 5, Kłodzka 17, 19, 21, 23, 25

30.01 od godz. 9:00 do 15:00 powiat legnicki miejscowości Miłogostowice od nr 24 do nr 80, OSP, przepompownia ścieków- brak prądu

25.01 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Kwiatkowice dz. nr 1/5; 1/7; 1/8, - brak prądu

29.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Spalona ul. Akacjowa nr: 54, 55, 56, 59, 59a, dz. 284/16- brak prądu

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Bartoszów ul. Cisowa - brak prądu

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Pątnów Legnicki dz. 81/1, dz. 404/30 - brak prądu

31.01 od godz. 8:00 do 14:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lubański Jałowiec, od 31 do 50.

24.01 od godz. 8:30 do 13:30 Jałowiec, od 16 do 50.

25.01 od godz. 8:30 do 13:30 Jałowiec, od 31 do 50.

26.01 od godz. 8:30 do 13:30 Mirsk, ul. Aleja Wojska Polskiego, hurtowania budowlana IMAGO, komis samochodowy, warsztat samochodowy, skup złomu.

29.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lwówecki Gryfów Śląski, ul. Tulipanowa, Floriańska, Kwiatowa, Storczykowa, Ceglana - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.01 od godz. 8:00 do 9:00

Gryfów Śląski, ul. Młyńska 27, 31, 32, 33A, 34, 35, Zakątek 2, 33, Rzeczna 4, 5.

25.01 od godz. 8:00 do 16:00 Łupki, od 31 do 38.

30.01 od godz. 9:00 do 15:00 powiat milicki Wszewilki ul. Krotoszyńska 2, 4, Strzelecka 1 Stacja Pietrzyk, Rawicka od nr 1 do 3 i działki przyległe. Gm. Milicz.

24.01 od godz. 8:00 do 9:30

Gruszeczka od nr 6 do 8, 22, 22A,B, od nr 57 do 76, od nr 81 do 91, oraz Gruszeczka dz. 11/3. Gm. Milicz.

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 Wszewilki ul. Rawicka dz. 5/5 i działki przyległe. Gm. Milicz.

24.01 od godz. 9:00 do 13:00 Milicz ul. Adam Mickiewicza od nr 35 do 38 i działki przyległe.

25.01 od godz. 8:00 do 12:00 Krośnice ul. Spacerowa, Tęczowa, Leśna, Szkolna, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, Wiśniowa, Kasztanowa, Kolejowa, Pastelowa, Słoneczna, Promienna, Pogodna, Dębowa i działki przyległe.

29.01 od godz. 7:30 do 9:00 Krośnice PE RYBNE, ul. Szkolna 35, dz. 410/17, Stawowa od nr 2 do 8 i działki przyległe.

29.01 od godz. 9:00 do 18:00 Krośnice ul. Spacerowa, Tęczowa, Leśna, Szkolna, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, Wiśniowa, Kasztanowa, Kolejowa, Pastelowa, Słoneczna, Promienna, Pogodna, Dębowa i działki przyległe.

29.01 od godz. 17:00 do 19:00

Krośnice ul. Tęczowa, Szkolna od nr 13 do 42, Łąkowa i działki przyległe.

30.01 od godz. 8:00 do 16:00 Pomorsko dz. 14/16-19, dz. 15/15, dz. 474/8 i działki przyległe. Gm. Milicz.

1.02 od godz. 8:00 do 12:00 powiat oleśnicki Ostrowina dz. 141/9-24 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

24.01 od godz. 11:30 do 15:00

Piszkawa od nr 1 do 7, 8, od nr 9 do 11, od nr 17 do 23, od nr 45 do 49, 95, 96A oraz Piszkawa dz. 17/3, 18/(4,7), 25, 49/(43,44,45), 86/(11,16), 131/5, 136/(7,15,16), 139/(11,12,13,14,21,23), 152/3, 199/2, 206/2, 218, 254/(3,5), 255/(3,5,9,10). Gm. Oleśnica.

25.01 od godz. 9:00 do 14:00 Smardzów ul. Kwarcowa i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

30.01 od godz. 8:00 do 10:30 Twardogóra ul. Partyzantów, Tulipanów, Długa, Wł. Jagiełły, Św. Jadwigi i działki przyległe.

30.01 od godz. 8:00 do 12:00

Oleśnica ul. Kopernika od nr 10 do 13D, garaże, Spalice ul. Warszawska dz. 193/9 i działki przyległe.

1.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat oławski Jelcz-Laskowice ul. Brzoskwiniowa dz. 25/5, dz. 26/8, dz. 26/6,5 i działki przyległe.

24.01 od godz. 8:00 do 15:00 Nowy Dwór ul. Porzeczkowa 5, dz. 270/1, Malinowa 7, 9 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

25.01 od godz. 8:00 do 15:00 Zabardowice: obręb działek numer 59/5

31.01 od godz. 7:00 do 16:00 Miłoszyce ul. Zuchów dz. 777,778, dz. 775/776 , Szarych Szeregów dz. 138/100-103 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

31.01 od godz. 8:00 do 11:00 Miłoszyce ul. Harcerska dz. 138/99, dz. 154 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

31.01 od godz. 8:00 do 14:00 Jelcz-Laskowice ul. Morelowa i działki przyległe.

2.02 od godz. 8:00 do 15:00

Miłoszyce ul. Boczna od nr 29 do 33 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

5.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat polkowicki miejscowości Polkowice Ogrody działkowe Barbarka - brak prądu

26.01 od godz. 8:00 do 20:00

miejscowości Gostyń od nr 36 do 43 - brak prądu

31.01 od godz. 7:45 do 15:00 powiat strzeliński Kalinowa

24.01 od godz. 7:00 do 16:00 Krajno,

29.01 od godz. 7:00 do 16:00 Księginice Wielkie: od numeru 9 do 33, od 83 do 96 oraz obręb działek numer 556, 555, 546, 565, 569, 572, 571 i 575, 202/1.

31.01 od godz. 7:00 do 18:00 Bryłówek

1.02 od godz. 7:00 do 16:00 Bryłówek

2.02 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Trzebnica ul. Prusicka 32, sklep BelPol, 24 a. b. c, d; dz. 7/15.

23.01 od godz. 15:00 do 16:00

Żmigród ul. Sienkiewicza, Wrocławska, Willowa, 1-go Maja, Zielona, Kościuszki, Mickiewicza, Krótka, Rzemieślnicza.

23.01 od godz. 17:00 do 18:00 Żmigród ul. Obornicka, Willowa, 1-go Maja, Wrocławska, Komisariat Policji, dz. 20/14-15, Ogrodowa, Krasickiego, Polna.

24.01 od godz. 8:00 do 9:00 Żmigród ul. Obornicka, Willowa, 1-go Maja, Wrocławska, Komisariat Policji, dz. 20/14-15, Ogrodowa, Krasickiego, Polna.

24.01 od godz. 17:00 do 18:00 Trzebnica ul. Obornicka 1-9; Żołnierzy Września 34; Rynek 9-18, 25.

25.01 od godz. 7:30 do 9:00 Trzebnica "InterMarche".

25.01 od godz. 7:30 do 9:00 Żmigród ul. Obornicka, Willowa, 1-go Maja, Wrocławska, Komisariat Policji, dz. 20/14-15, Ogrodowa, Krasickiego, Polna.

25.01 od godz. 8:00 do 9:00 Trzebnica ul. Obornicka 1-9; Żołnierzy Września 34; Rynek 9-18, 25.

25.01 od godz. 17:00 do 18:00

Trzebnica "InterMarche".

25.01 od godz. 17:00 do 18:00 Żmigród ul. Obornicka, Willowa, 1-go Maja, Wrocławska, Komisariat Policji, dz. 20/14-15, Ogrodowa, Krasickiego, Polna.

25.01 od godz. 17:00 do 18:00

Wisznia Mała ul. Łąkowa, Orlikowa, Jeżynowa, Chabrowa, Kwiatowa, Różana, Szkolna.

26.01 od godz. 9:00 do 14:00 Przesławice.

29.01 od godz. 9:00 do 13:00 Krzyżanowice ul Wrzosowa, Wiśniowa, Jaśminowa, Główna, Słoneczna, Parkowa.

30.01 od godz. 8:00 do 16:00 Piekary.

30.01 od godz. 9:00 do 13:00 Małuszyn.

31.01 od godz. 7:30 do 17:00 Krzyżanowice ul Wrzosowa, Wiśniowa, Jaśminowa, Główna, Słoneczna, Parkowa.

31.01 od godz. 8:00 do 16:00 Czeszów ul. Tęczowa, Sportowa, Trzebnicka, Konopnickiej, Zawońska, Milicka, Topolowa, Sosnowa, Pl. Lipowy, Kasztanowa, Wąska, Okólna, Leśna, Dębowa, Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa, Polna, Kwiatowa, Brzozowa.

1.02 od godz. 7:30 do 14:00

Kałowice.

2.02 od godz. 7:30 do 9:00 Kałowice, Masłów 188-239; dz. 2/2, 395, 4, 383, 88, 79, 77, 4, 83, 6, 1,

2.02 od godz. 9:00 do 16:00 Kałowice.

2.02 od godz. 15:00 do 17:00 Szewce ul. Kolejowa dz. 335/7, 8; 335/3; 335/4

5.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wałbrzyski Stare Bogaczowice ul. Główna od numeru 1 do numeru 32 - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

24.01 od godz. 9:00 do 17:00 Stare Bogaczowice ul. Główna od numeru 34 do numeru 76- przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

24.01 od godz. 9:00 do 17:00 Nowe Bogaczowice ul. Głowna od numeru 1 do numeru 28.

24.01 od godz. 9:00 do 17:00 Niedźwiedzica działki 71/20, 77/22, 77/21, 77/25, 71/11, 71/8, 70/10, 70/11.

26.01 od godz. 9:00 do 16:00

Jedlina Zdrój ul.: Mostowa, Górna, Moniuszki,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15A, działka 52/2, Kłodzka 30, 59, 59a - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

30.01 od godz. 8:00 do 17:00

powiat wołowski Słup.

5.02 od godz. 7:30 do 9:00 Jakubikowice, Słup, Boraszyce Małe.

5.02 od godz. 9:00 do 15:00 Słup.

5.02 od godz. 14:00 do 16:00 powiat wrocławski Kątna ul. Spokojna, Sportowa 1, 4, 7, 9. Gm. Długołęka.

24.01 od godz. 7:30 do 15:00 Przemiłów ul. Łąkowa, Leśna 4L, 6L.

25.01 od godz. 7:00 do 16:00 Kamień ul. Bursztynowa od nr 16 do 44, Szmaragdowa, Agatowa, Jaspisowa, Brylantowa, Diamentowa od nr 1 do 6, dz. 246, Opatowa, Perłowa, Turkusowa, Rubinowa 10, Szafirowa, Jantarowa, Granitowa dz. 67 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

25.01 od godz. 8:00 do 9:00

Kamień ul. Bursztynowa od nr 16 do 44, Szmaragdowa, Agatowa, Jaspisowa, Brylantowa, Diamentowa od nr 1 do 6, dz. 246, Opatowa, Perłowa, Turkusowa, Rubinowa 10, Szafirowa, Jantarowa, Granitowa dz. 67 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

25.01 od godz. 15:00 do 17:00 Kąty Wrocławskie: ul. Spółdzielcza od Kwiatowej do 1-go Maja, 1-go Maja od Żeromskiego do torów, Fabryczna.

26.01 od godz. 7:00 do 16:00 Ozorzyce: Czereśniowa od 28 do 30 parzyste oraz dz.68/2, dz.68/5, dz.68/6 i dz.84/2.

30.01 od godz. 7:00 do 16:00 Siechnice: Świętej Katarzyny, Witosa.

30.01 od godz. 7:00 do 16:00 Św. Katarzyna: Główna od miejscowości Siechnice do przejazdu kolejowego, Łąkowa, Chabrowa, Storczykowa, Fiołkowa, Rumiankowa, Lawendowa.

30.01 od godz. 7:00 do 16:00 Mirków ul. Gazowa, Makowa, Irysowa, Łąkowa, Kwiatowa, Modra, Azaliowa, Kalinowa, Kiełczowska od nr 1 do 26E, Poziomkowa 5b, dz. 390/2. Gm. Długołęka.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00

Mirków ul. Makowa, Azaliowa, Wrzosowa, Kiełczowska od nr 1 do 26E. Gm. Długołęka.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 Śliwice ul. Magnoliowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

31.01 od godz. 8:00 do 14:00 Iwiny: Słoneczna od 1 do 15 i od 2 do 18.

1.02 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Wielka ul. Aroniowa, Leśna od nr 21 do 31 nieparzyste, oraz dz. 103. gm. Czernica.

1.02 od godz. 9:00 do 14:00 Długołęka ul. Rzemieślnicza 5, 6, 7, dz. 160/15 i działki przyległe.

2.02 od godz. 8:00 do 14:00 Krajków

5.02 od godz. 7:00 do 18:00 Przezdrowice: ul. Lutosławskiego.

6.02 od godz. 7:00 do 18:00 powiat zgorzelecki Zgorzelec, ul. Krupińskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.01 od godz. 8:00 do 10:00

Zgorzelec, ul. Krupińskiego 13.

25.01 od godz. 8:00 do 16:00 Zgorzelec, ul. Krupińskiego - garaże.

26.01 od godz. 8:00 do 16:00 Zgorzelec, ul. Krupińskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

30.01 od godz. 8:00 do 16:00 Zgorzelec, ul. Krupińskiego ogródki działkowe.

30.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat złotoryjski Lubiechowa, ul. Długa od 1 do 49, Kościelna od 1 do 5, Polna od 34 do 36.

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Nowa Ziemia 3 (DOLPAKART) i Nowa Ziemia 8 (SEBAN) - brak prądu

2.02 od godz. 9:30 do 13:30 powiat średzki Mrozów: ul. Chrobrego oraz obręb działek numer 93/44,45.

24.01 od godz. 7:00 do 16:00 Ciechów: ul. Szafranowa

29.01 od godz. 7:00 do 16:00

powiat świdnicki Jugowa nr od 1 do 10 od 61 do 76, 78, 83 i dz. 546; 269/1; 268/3; 205/6

24.01 od godz. 8:00 do 15:00 Grochotów od nr 2 do nr 31.

26.01 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

