Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 21.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (21.07 3:06) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat karkonoski

Kowary, ulice: Urocza, Wojska Polskiego, Łąkowa

od 20.07 godz. 22:51 do 21.07 godz. 10:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Legnica

Bartoszów ogródki działkowe ,,Nad Wierzbiakiem '', Koskowice ul. Rumiankowa - cała, ul. Legnicka nr 6, 10, 11, 14A, 13, 15, 20, 19, 22, 23, 24,25, 26, 28, 29, 18, 16, 33, 35, 3751, 52, 57, 58, ul. Wrzosowa- cała, ul. Konwaliowa- cała, ul. Lawendowa- cała, ul. Wiosenna -cała, ul. Makowa- cała

22.07 od godz. 7:00 do 15:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Beethovena - część.

23.07 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Ełcka od 29 do 51, od 38 do 48, od 83 do 89 i od 96 do 126, Tczewska od 31 do 43 i od 34 do 40, Działdowska od 14 do 34 i od 17 do 27a, Kwidzyńska 47 (MPK).

21.07 od godz. 7:00 do 16:00