Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 2.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (2.09 14:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Sułowska od 38 do 54 parzyste, Fryzjerska od 5 do 9 nieparzyste, Markowskiego 9, Księgarska 7.

2.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Brodatego od 6 do 10 parzyste, Rydygiera 30.

2.09 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

PARZYCE, od 106 do 136.

2.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat dzierżoniowski

miejscowość Mędłów

2.09 od godz. 13:45 do 16:30

powiat lubański

ZŁOTNIKI, Budynek przy elektrowni.

2.09 od godz. 8:57 do 15:00

powiat oleśnicki

Oleśnica ul. Północna 1, 2, 4, 6, 8, 10, Malinowskiego 5-8, 18, Walasiewicz-Olson, Nowowiejska 6c, 6d.

2.09 od godz. 8:00 do 14:30

Oleśnica ul. Północna 1-15, Wielkopolna 2-2F, Sidły.

2.09 od godz. 13:00 do 14:30