Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 15.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

Jelenia Góra, ul. Wesoła, Skowronków, Dziecinna, Sudecka rozdzielnia gazu, ogródki działkowe.

15.09 od godz. 8:00 do 12:00

JELENIA GÓRA, ul. Kiepury 68A, 77, 79 - chwilowe przerwy w dostawach energii elektrycznej.

15.09 od godz. 12:00 do 18:00

JELENIA GÓRA, ul. Kasprowicza 58.

17.09 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Poznańska 4a, 4b, 4c, Chrobrego od 2 do 26, Sobieskiego 19, 21.

17.09 od godz. 11:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Łączna od 13, sklepy, hurtownie.

21.09 od godz. 8:00 do 12:00

JELENIA GÓRA, ul. Osiedle Robotnicze nieparzyste od 17 do 49, 55, od 61 do 87, parzyste od 24 do 30, Ośrodek Zdrowia, Hurtownie, Sklepy, Rodzinna od 1 do 11 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

21.09 od godz. 8:00 do 14:00