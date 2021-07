Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 15.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (15.07 4:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat bolesławiecki

Rakowiczki, Rakowice Małe, Kotliska

od 14.07 godz. 23:00 do 15.07 godz. 10:00

powiat lwówecki

Rakowice Wielkie, Rakowice

15.07 od godz. 1:43 do 10:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Wysockiego 10.

16.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wałbrzych ulice Ludwiga van Beethovena, Karkonoska

19.07 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Dziarska od 27 do 35 nieparzyste.

15.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Wędkarzy od 23 do 39 i od 16 do 32.

15.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Szafera od 12 do 40 i od 23 do 37, Goetla od 3 do 7 i 6, Nenckiego od 172 do 162 parzyste, Kryniczna od 21 do 39 i od 20 do 24.

15.07 od godz. 7:00 do 16:00