Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 14.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 14.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w dolnośląskim.

Gdzie obecnie (14.03 0:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat wrocławski Kuklice od 13.03 godz. 15:22 do 14.03 godz. 1:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Cieplicka 181A.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Wzgórze Wandy parzyste od 8 do 30, nieparzyste 13, 17, 19, od 25 do 37.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Marczyce, Zapora.

20.03 od godz. 7:00 do 9:00 Wałbrzych Wałbrzych ul. Ossowskiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, ul. Zakopiańska 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, ul. Lotników 3E.

19.03 od godz. 8:00 do 15:00

"Wałbrzych ul.: 11 go Listopada 20, 22, 24, Kombatantów 3, 5, 2, 4, 6, 8, 12, 14A, 20, Batorego 86, 97, 97A, 99, 82 a b c, 84 c, Morcinka 2, 4, 6, 8, 10, 12, działka 76/2.

19.03 od godz. 9:00 do 12:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Bieszczadzka, Pienińska, Kruszcowa 1 i od 4 do 10, Amarantowa, Boguszowska od 46 do 84 i od 67 do 77, Niecała, Starogajowa od 1 do 57, od 2 do 50, od 61 do 77 i od 66 do 68, Przechodnia, Głuszycka od 15 do 17 nieparzyste, Niebieska 2, Perłowa, Przesiecka, Jagniątkowska, Drogosławicka, Piechowicka, Mysłakowicka, Fieldorfa dz.29/5 i dz.29/15, Jeżowska, Miłkowska, Porębska od 1 do 23, od 2 do 46 i od 91 do 93, Kosmonautów dz.45/5, Nowodworska od 38a do 40 parzyste, Gubińska 10.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Schuberta od 23 do 25a nieparzyste oraz dz.427/24, dz.427/25 i dz.425/27.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Młodzieżowa 1, Mokrzańska od 35 do 55 nieparzyste.

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Madalińskiego 34.

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Malczewskiego 2 i od 11 do 15, Kożuchowska od 5 do 9 i 6.

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: pl. Nowy Targ 22, Podwale od 45 do 47 i 46, Czysta od 1 do 5 i od 2 do 4 oraz dz.53/2.

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Szwajcarska od 5 do 7 i od 13 do 15.

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Koreańska od 2 do 28 i od 15 do 33, pl. Indyjski, Nepalska, Ułańska 2 i od 48 do 78 parzyste, Obrońców Poczty Gdańskiej 19 i od 58 do 112.

19.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Rynek od 14 do 28 i od 15 do 27, Sukiennice od 9 do 11 i od 10 do 12.

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Kozia dz.1/1, Północna od 15 do 19 nieparzyste.

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Brzoskwiniowa od 4 do 4d, Nenckiego od 15 do 29 nieparzyste.

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Krzywoustego od 172 do 176 i 290 parzyste oraz dz.3/1 i dz.3/7.

20.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Partyzantów 43 i 60.

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Długa 61.

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Kozia dz.1/1, Północna od 15 do 19 nieparzyste.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Buraczana 25 i od 26 do 28.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Gimnazjalna od 3 do 45 i od 8 do 52, Bagatela od 5 do 21 i od 6 do 22, Fortowa 6, Torfowa, Sołtysowicka ogródki działkowe "Podgrodzie", Kiełczowska od 57 do 79 nieparzyste, Inflancka od 1 do 5 nieparzyste.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Tęczowa od 44 do 50 parzyste.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Cichociemnych dz.1/133, dz.31/2.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Lekcyjna od 7 do 7b, od 57 do 59 i od 96 do 98, Redycka od 30 do 32d, od 75 do 137 i od 94 do 136 oraz dz.6 i poligon wojskowy, Czytankowa dz.330/1, Bagatela dz.117/7 i dz.118/9, Ałunowa 14c i od 20 do 30 parzyste oraz dz.27 i dz.26/7, Starościńska od 19 do 27 i od 26 do 34.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Monte Cassino od 16 do 18 parzyste, Smętna 1 i od 4 do 18 oraz kaplica cmentarna.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Tęczowa 55 i od 44 do 50a.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Bolesławiec, ul. Spokojna, Piastów, Tysiąclecia - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.03 od godz. 8:00 do 9:30

Bolesławiec, ul. Spokojna, Piastów, Tysiąclecia - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.03 od godz. 13:00 do 15:00 Poświętne, od 1 do 6.

18.03 od godz. 9:00 do 12:00 Kraśnik Dolny, od 20 do 40 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

19.03 od godz. 8:00 do 9:00 Kraśnik Dolny, od 41 do 79, Szkoła - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

19.03 od godz. 8:00 do 9:00

Kraśnik Dolny, od 1 do 19.

19.03 od godz. 9:00 do 14:00 Kraśnik Dolny, od 20 do 40 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

19.03 od godz. 13:00 do 15:00 Kraśnik Dolny, od 41 do 79, Szkoła - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

19.03 od godz. 13:00 do 15:00 powiat dzierżoniowski Dzierżoniów ul. Wesoła - całość.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gilów nr 88, 109B i 109D

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Słupice: ul. Świętojańska oraz obręb działek numer.

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat głogowski miejscowości Głogów ul. Kosmonautów polskich 115 - brak prądu

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat jaworski Męcinka dz. nr 180/8, dz. nr 180/10, Męcinka nr 10(Szkoła)

15.03 od godz. 9:00 do 16:00

Męcinka : dz. nr 184/28, dz. nr 184/31, dz. nr 184/32, dz. nr 184/35

15.03 od godz. 9:00 do 16:00 Męcinka : dz. nr 184/28, dz. nr 184/31, dz. nr 184/32, dz. nr 184/35

15.03 od godz. 15:00 do 16:00 Wierzchosławiczki, od 1 do 4, 4A, 4B, 4C.

19.03 od godz. 8:00 do 15:00

Wierzchosławiczki, od 1 do 4, 4A, 4B, 4C.

20.03 od godz. 8:00 do 11:00 Słup nr 52C,53A, 53B, 53C,53D dz. nr :101/6, 101/8,101/9,101/10,101/11,101/12

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 Jakuszowa dz. nr:34/5, 34/8, 34/9,34/6,34/7,26/12

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Pisarzowice, od 1 do 24, 152, od 206 do 211, działka budowlana 985/5.

18.03 od godz. 8:00 do 11:00

Kamienna Góra, Spacerowa, Rybna, Słowiańska nieparzyste od 1 do 17, Okrzei od 5 do 11, Plac Wolności od 13 do 16, Plac Browarowy 4, 5, Żeromskiego 1, Młyńska 1.

19.03 od godz. 8:30 do 10:30 Paczyn.

20.03 od godz. 8:00 do 15:00 Paczyn.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat karkonoski Janowice Wielkie, ul. Partyzantów 1, 4, 3, 3A, od 5 do 12, Sudecka od 1 do 11, Kościół, Chłopska Dom Opieki Społecznej - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

18.03 od godz. 7:00 do 9:00 Gruszków, 10, 10A.

18.03 od godz. 9:00 do 17:00 Janowice Wielkie, ul. Partyzantów 1, 4, 3, 3A, od 5 do 12, Sudecka od 1 do 11, Kościół, Chłopska Dom Opieki Społecznej - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

18.03 od godz. 16:00 do 18:00

Radomierz, od 83 do 111A, Bar Różanka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

20.03 od godz. 7:00 do 9:00 Kopaniec, 36.

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Radomierz, od 83 do 111A, Bar Różanka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

20.03 od godz. 16:00 do 18:00

powiat kłodzki Nowa Ruda ulice Kasztanowa numery 13, 5, 5A, 5B, 5D, 5E, działki nr 14, 14/6, 45, 36/3, Radkowska numery 57, 59

15.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ludwikowice ulice Fabryczna numery 6, 8, 9, 10, Kościuszki numery 1, 10, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9

19.03 od godz. 9:00 do 13:00

Żelazno numery 108, 109, 110, 111A, 111B, 111C, 112, działka nr 341, 344

20.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat legnicki miejscowości Spalona działki letniskowe - brak prądu

21.03 od godz. 8:00 do 16:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Jałowiec, od 26 do 29A, 41, 42, 44, 45, 51.

14.03 od godz. 8:30 do 13:30 Wesołówka, działka budowlana 182/8, 182/9.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Jałowiec, od 26 do 29A, 41, 42, 44, 45, 51.

15.03 od godz. 8:30 do 13:30 Kałużna, od 1 do 12 A.

18.03 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna Dolna, od 49 do 60, 17, Olszyna ul. Wolności od 102 do 113.

19.03 od godz. 8:30 do 13:30

Olszyna Dolna, od 49 do 60, 17, Olszyna ul. Wolności od 102 do 113.

20.03 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński Raszówka ul.Cicha okolice numerów od 1 <-> do 11, 13 (działki: 508/ 21<->28; 508/ 31<->36 )

21.03 od godz. 8:00 do 17:00

Lubin ul. Skłodowskiej: 45A, 64 (D-8), dz.92/2, dz.93/5, dz.93/6 (KGHM Metraco S.A., "Energetyka" sp. z o.o., szafka oświetlenia, wiata przystankowa "Skłodowskiej 01", szafka licznikowa Play)

23.03 od godz. 8:00 do 18:00 powiat lwówecki Kotliska, od 69 do 110, przepompownia.

14.03 od godz. 9:00 do 15:00 Rębiszów, Piekarnia, od 54 do 66, od 90 do 96B.

15.03 od godz. 8:00 do 9:00 Rębiszów, 66, od 90 do 96A.

15.03 od godz. 9:00 do 13:00

Rębiszów, Piekarnia, od 54 do 66, od 90 do 96B.

15.03 od godz. 13:00 do 15:00 Pilchowice, Zapora.

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gryfów Śląski, ul. Spacerowa 15.

18.03 od godz. 9:00 do 14:00 Pilchowice, Zapora.

19.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat milicki Dąbrowa 37, 38A, 38C, dz. 143 i działki przyległe. Gm. Krośnice.

19.03 od godz. 8:00 do 12:00 Nowy Zamek (Dzierzgów) dz. 13/20. Gm. Milicz.

21.03 od godz. 8:00 do 12:00 Baranowice.

22.03 od godz. 7:30 do 9:00 Dziadkowo 10, 14A, 14B, dz. 75/3 i działki przyległe. Gm. Cieszków.

22.03 od godz. 8:00 do 12:00 Baranowice.

22.03 od godz. 16:00 do 17:00 powiat oleśnicki Grędzina ul. Kolonia od nr 1 do 12, dz. 606/52, dz. 45/3, Główna od nr 1 do 2A, 10, dz. 146/2, dz. 41/40. Brzezinki ul. Główna od nr 1 do 4, dz. 47/5, Leśna od nr 1 do 5 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice. Zbytowa Kolonia od nr 91 do 97 i działki przyległe. Gm. Bierutów.

14.03 od godz. 7:30 do 9:30

Bukowinka od nr 1 do 2, 7b, dz. 34 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

14.03 od godz. 8:00 do 12:00 Grędzina ul. Kolonia od nr 1 do 12, dz. 606/52, dz. 45/3, Główna od nr 1 do 2A, 10, dz. 146/2, dz. 41/40. Brzezinki ul. Główna od nr 1 do 4, dz. 47/5, Leśna od nr 1 do 5 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice. Zbytowa Kolonia od nr 91 do 97 i działki przyległe. Gm. Bierutów.

14.03 od godz. 16:00 do 19:00 Gola Wielka 1, 36, 49, 50, dz. 14/3-12, dz. 15/3-16 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

15.03 od godz. 8:00 do 12:00 Oleśnica ul. Witosa, Nowowiejska od nr 2 do 7, od nr 9 do 13 - nieparzyste, Wojska Polskiego 76, 78, dz. 37/5, 39/14.

18.03 od godz. 8:00 do 14:00

Nowa Ligota 20G, dz. 130/1-4 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

19.03 od godz. 11:00 do 14:00 Nowosiedlice ul. Orzechowa, Migdałowa, Czekoladowa, Perłowa, Oliwkowa, Diamentowa, Szmaragdowa, dz. 7/16 i działki przyległe. Gm. Dobroszyce.

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Bierutów ul. Zielona, Wrocławska 61, 61A, 61B, 67, 72, Solnicka 3, 3A.

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 Świerzna dz. 127/24, dz. 127/27, dz. 127/19 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

22.03 od godz. 8:00 do 11:00 Spalice ul. Cisowa 20, 21, Dębowa od nr 1 do 27, 29, 31, 31ABC, Bukowa, Warszawska od nr 30 do 40, Jodłowa od nr 1 do 5. Gm. Oleśnica.

22.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat oławski Gać: od numeru 24 do 44 oraz obręb działek numer 11/2.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00

Owczary od numeru 15 do 25, od 54 do 65, od 80 do 91, oraz obręb działek numer 32.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wyszkowice(

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Piekary ul. Górna oprócz nr 14a. Gm. Jelcz-Laskowice.

14.03 od godz. 7:30 do 9:30 Jelcz-Laskowice ul. Oławska 23 I,J,H, Bożka 11, 15.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Piekary ul. Górna od nr 1 do 7c, działka 104/5. Gm. Jelcz-Laskowice.

14.03 od godz. 9:00 do 14:00 Piekary ul. Górna oprócz nr 14a. Gm. Jelcz-Laskowice.

14.03 od godz. 12:30 do 15:00 Gać: od numeru 24 do 44 oraz obręb działek numer 11/2.

15.03 od godz. 7:00 do 16:00 Jelcz-Laskowice ul. Szkolna, Kowalińskiego, Świętochowskiego 2, 2A, 2B, Witosa od nr 48 do 56A, od nr 75 do 85.

15.03 od godz. 7:30 do 15:00

Jelcz-Laskowice ul. Oleśnicka od nr 1 do 32, Żłobek, Majowa, Turniejowa, ELBO i działki przyległe.

15.03 od godz. 7:30 do 9:00 Jelcz-Laskowice ul. Oleśnicka od nr 1 do 32, Żłobek, Majowa, Turniejowa, ELBO i działki przyległe.

15.03 od godz. 13:00 do 15:00 Marcinkowice: ul. Sportowa od numeru 1 do 29, od 36 do 40A, ul. Wiśniowa

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Gać: od numeru 24 do 44 oraz obręb działek numer 11/2.

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Jelcz-Laskowice ul. Szkolna, Witosa od nr 48 do 56A, od nr 75 do 85, Oleśnicka od nr 1 do 32, Żłobek, Majowa, Turniejowa, i działki przyległe.

18.03 od godz. 8:00 do 16:00

Miejscowości Celina, Biskupice Oławskie, Borucice od nr 15 do nr 43.

18.03 od godz. 8:00 do 11:00

Osiek: od numeru 133 do 139, od 41 do 63, 127, 127a, 128, 131, 132 oraz obręb działek numer 357/4, 401, 360.

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Marcinkowice: ul. Stanowicka 14 oraz obręb działek numer 193/6,7.

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Chwałowice ul. Słowackiego 1, 9, od nr 18 do 22, dz. 10/5, 12/18, 33/(3-10,20,24,30,31), Przerwy-Tetmajera, Prusa, Norwida, Krasickiego 5, Sienkiewicza, Reja, Kochanowskiego, Chopina, Szkolna, Sportowa. Dębina ul. Laskowicka, Skowronkowa od nr 75 do 81 nieparzyste, od nr 78 do 94 parzyste, dz. 231/10. Gm. Jelcz-Laskowice.

19.03 od godz. 9:00 do 14:00 Miejscowości Celina, Biskupice Oławskie, Borucice od nr 15 do nr 43.

19.03 od godz. 11:00 do 15:00 Bystrzyca: ul. Boczna, Generała Józefa Bema, Kasztanowa, Sportowa, Tadeusza Kościuszki od numeru 104 do 107H, Stefana Czarneckiego, Stefana Batorego od numeru 22 do 36 oraz obręb działek numer 173/2.

20.03 od godz. 7:00 do 16:00

Piekary ul. Górna oprócz nr 14a. Gm. Jelcz-Laskowice.

20.03 od godz. 7:30 do 9:30 Miłoszyce ul. Radosna, Domowa, Szczęśliwa i działki przyległe. Gm. Jelcz-laskowice.

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Piekary ul. Górna od nr 1 do 7c, działka 104/5. Gm. Jelcz-Laskowice.

20.03 od godz. 9:30 do 12:30 Piekary ul. Górna oprócz nr 14a. Gm. Jelcz-Laskowice.

20.03 od godz. 12:30 do 15:00 Chwastnica

21.03 od godz. 7:00 do 18:00 Godzikowice ul. Spółdzielcza: 8, 8A, 11

22.03 od godz. 7:00 do 16:00

powiat polkowicki miejscowości Polkowice, ul. Głogowska nr 20 - brak prądu

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bez napięcia: Polkowice, ul. Głogowska nr 20

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Larix Polkowice ul. Kopalniana LGU95696, Systemy i Technologie LGU95694, Betoniarnia ul. Kopalniana 5A LGU95690

21.03 od godz. 8:00 do 16:00

Kaźmierzów dz. nr 184/18

26.03 od godz. 8:00 do 17:00 Kaźmierzów dz. nr 184/18

28.03 od godz. 8:00 do 17:00 powiat strzeliński Ludów Polski: od numeru 1 do 15, od 17 do 27, 30 obręb działek numer 114/26, 114/21, 30 oraz ZUW.

15.03 od godz. 7:00 do 16:00 Stary Wiązów

15.03 od godz. 7:00 do 16:00 Jegłowa ul. Świerkowa, Brzozowa, Lawendowa 5, dz.nr 192/7, 190/6

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Biedrzychów obręb działek numer 79.

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Podgaj

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Chociwel

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 Krzepice

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 Borek Strzeliński: ul. Oławska od numeru 12 do 54D, Wiązowska, Akacjowa od numeru 9 do 19, Słoneczna, Kwiatowa 45, oraz obręb działek numer 181/6, 181/5.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00

powiat trzebnicki Laskowa 37a, 37b.

14.03 od godz. 8:30 do 16:00 Krzyżanowice ul. Jaśminowa, Wiśniowa, Akacjowa, Jarzębinowa, Czereśniowa, Główna, Różana

14.03 od godz. 9:00 do 13:00 Skarszyn 1-49; dz. 215/2, 6; 98/7; 363/2; 206/8; 152/1; 53/6; 383/1, ul. Czereśniowa.

14.03 od godz. 9:00 do 16:00 Głuchów Dolny.

15.03 od godz. 8:00 do 16:00

Głuchów Górny.

18.03 od godz. 7:30 do 9:00 Niedary.

18.03 od godz. 8:00 do 9:00 Głuchów Górny.

18.03 od godz. 14:00 do 16:00 Niedary.

18.03 od godz. 16:00 do 17:00 Kędzie.

19.03 od godz. 7:30 do 9:00 Raszów.

19.03 od godz. 7:30 do 9:00 Raszów ul.Słoneczna 28,dz.81,115/1,140,180.

19.03 od godz. 8:00 do 16:00 Kędzie.

19.03 od godz. 16:00 do 17:00

Raszów.

19.03 od godz. 16:00 do 18:00 Taczów Mały.

20.03 od godz. 7:30 do 16:00 Chodlewo.

20.03 od godz. 7:30 do 9:00 Nowy Dwór dz. 22/1; 28/1.

20.03 od godz. 8:00 do 9:00 Chodlewo.

20.03 od godz. 16:00 do 17:00 Nowy Dwór dz. 22/1; 28/1.

20.03 od godz. 16:00 do 18:00 Węgrzynów.

21.03 od godz. 7:30 do 9:00 Zawonia ul. Trzebnicka 1-10, Wiosenna 1, Szkolna 1-30, Sportowa 1-10 i dz.151

21.03 od godz. 8:00 do 15:00 Kaszyce Wielkie 33a, 31c, dz. 174, 178.

21.03 od godz. 9:00 do 16:00 Droszów dz. 37, 38, 49; Piotrkowiczki / Miennice dz. 160/1-12.

21.03 od godz. 9:00 do 17:00 Rzędziszowice 8D, 8F, dz. 31/12, dz. 14/2.

21.03 od godz. 10:00 do 13:00

Węgrzynów.

21.03 od godz. 16:00 do 18:00 Borkowice.

22.03 od godz. 7:30 do 9:00 Malin ul. Główna, Polna, Słoneczna, Parkowa, Floretowa, Bociania, Wspólna, Wiśniowa, Stawowa, Jaśminowa.

22.03 od godz. 11:00 do 15:00 Borkowice.

22.03 od godz. 14:00 do 16:00 Kobylice.

25.03 od godz. 8:00 do 9:30 Kobylice.

25.03 od godz. 16:30 do 18:00

powiat wałbrzyski Jabłów ul. Polna działki 440/9, 440/12, 440/13, 440/14, 440/15, 440/24.

14.03 od godz. 9:00 do 16:00 Cieszów ul. Zwierzyniecka dz.177/114, dz.177/116, 48, 49, 51, dz.177/30.

18.03 od godz. 9:00 do 14:00 Boguszów-Gorce ulice: Bema od numeru 1 do 20, Piotra Skargi nr 4, 5, 23A, 24, Sportowa, Zielona 1, 2, 3,

19.03 od godz. 8:00 do 10:00 Struga ul. Główna działka 412/29, 412/30

20.03 od godz. 9:00 do 16:00

powiat wołowski Gródek.

14.03 od godz. 7:30 do 16:00 Pogalewo Wielkie 39-56; Grodzanów 1, 2, dz.160, 143/3 (GSM).

14.03 od godz. 8:00 do 16:00 Lipnica.

15.03 od godz. 8:00 do 9:00 Lipnica 139, 149, dz. 97, 333.

15.03 od godz. 9:00 do 17:00 Lipnica.

15.03 od godz. 16:00 do 18:00 Brzeg Dolny ul. Korczaka 32-38

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Wołów ul. Słowicza, Iwaszkiewicza, Prusa, Konopnickiej 17-36.

22.03 od godz. 8:00 do 9:00 Wołów ul. Słowicza, Iwaszkiewicza, Prusa, Konopnickiej 17-36.

22.03 od godz. 16:00 do 18:00 Stary Dwór 3a-36c

25.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wrocławski Karwiany: ul. Owocowa oraz obręb działek numer 8/1, 72/3, 73/2, 7/3, 75/2, 3/4, 2/2, 2/3.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00

Iwiny: Malinowa 11 i od 26 do 32 oraz dz.537, dz.529 i dz.28/8.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Karwiany: ul. Owocowa oraz obręb działek numer 8/1, 72/3, 73/2, 7/3, 75/2, 3/4, 2/2, 2/3

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Chrzanów: ul. Słoneczna

14.03 od godz. 7:00 do 16:00

Maniów Wielki

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Kobierzyce ul. Czysta

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Tyniec Mały ul. Zielona , Malownicza, Biskupicka, Szkolna, Zachodnia, Radosna, Kwiatowa od numeru 12 do 14, raz wszystkie przyległe do nich.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Wielkie ulice: Słoneczna, Kolarska, Jeszkowicka, Szafranowa, Boczna od nr 1 do 19 - nieparzyste, Truskawkowa, Rzeczna od nr 1 do 4, Wesoła, Radosna, Brzozowa 1, 2, 7, 9, Sadowa, Krótka, Jarzębinowa, Olchowa, Wierzbowa, Topolowa, Grabowa, Rzeczna od nr 1 do 32, Wrzosowa, Jabłoniowa, Stawowa, Miodowa, Cicha, Fiołkowa, Sportowa, Krzykowska, Wspólna, Chorwacka, Wrocławska 13, 19, od nr 5 do 32, od nr 35 do 55, od nr 56 do 76 parzyste, od nr 57 do 83 nieparzyste, od nr 86 do 88, od nr 91 do 93, oraz Wrocławska dz. 18/4, 54, 189. Gm. Czernica.

14.03 od godz. 7:30 do 10:00

Wojnowice ul. Polna 20, od nr 23 do 25. Gm. Czernica.

14.03 od godz. 9:00 do 14:00 Nadolice Wielkie ulice: Słoneczna, Kolarska, Jeszkowicka, Szafranowa, Boczna od nr 1 do 19 - nieparzyste, Truskawkowa, Rzeczna od nr 1 do 4, Wesoła, Radosna, Brzozowa 1, 2, 7, 9, Sadowa, Krótka, Jarzębinowa, Olchowa, Wierzbowa, Topolowa, Grabowa, Rzeczna od nr 1 do 32, Wrzosowa, Jabłoniowa, Stawowa, Miodowa, Cicha, Fiołkowa, Sportowa, Krzykowska, Wspólna, Chorwacka, Wrocławska 13, 19, od nr 5 do 32, od nr 35 do 55, od nr 56 do 76 parzyste, od nr 57 do 83 nieparzyste, od nr 86 do 88, od nr 91 do 93, oraz Wrocławska dz. 18/4, 54, 189. Gm. Czernica.

14.03 od godz. 12:30 do 15:00

Radwanice: Wrocławska od 109 do 117 nieparzyste, Wańkowicza od 5 do 11 i od 6 do 10.

15.03 od godz. 7:00 do 16:00

Kobierzyce: ul. Kobierzycka, Akacjowa, Kwiatowa, Radosna.

15.03 od godz. 7:00 do 16:00 Pietrzykowice 13A, 14C, 14E oraz dz. 24. Gm. Długołęka.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Byków ul. Lipowa, Świerkowa, Jodłowa, Modrzewiowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Mirosławice ul. Szybowcowa.

18.03 od godz. 7:00 do 18:00 Nowa Wieś Kącka: ul. Promykowa oraz obręb działek numer 227/2, 238/8, 238/11, 238/16, 238/14.

18.03 od godz. 7:00 do 18:00 Oleśniczka 4A, 4B, 5B, dz. 170/2 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Siedlec ul. Słoneczna, Piaskowa, Parkowa, Handlowa, Cicha 1, dz. 55/1, Osiedlowa 2, Wrocławska od nr 8 do 12A, od nr 14 do 16a, od nr 19 do 39, Ośrodek Zdrowia i działki przyległe. Gm. Długołęka.

18.03 od godz. 8:00 do 16:00

Jordanów śląski: ul. Platynowa oraz obręb działek numer 700/6, 700/4,5.

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Cesarzowice, Zybiszów

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Groblice: Słoneczna 16, Pogodna od 10 do 12 parzyste oraz dz.122/10.

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Bielany Wrocławskie: Sadownicza 17 i 18 oraz dz.218 i dz.221/1.

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Małe: ul. Tarnopolska 11.

19.03 od godz. 7:00 do 17:00 Sadków: ul. Owocowa oraz obręb działek numer 176/10, 175/29.

19.03 od godz. 7:00 do 18:00

Jeszkowice ul. Słoneczna i działki przyległe. Gm. Czernica.

19.03 od godz. 8:00 do 12:00 Kamień ul. Diamentowa 1E, dz. 44/3 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Szczodre ul. Modrzewiowa, Klonowa, Słoneczna, Bratkowa, Różana, Kwiatowa, Liliowa, Tulipanowa, Makowa, Trzebnicka od nr 8 do 10, od nr 12 do 18, Klonowa od nr 1 do 11 nieparzyste, 2, 14, Zakrzowska 12, 14. Gm. Długołęka.

19.03 od godz. 8:00 do 9:30

Dobrzykowice ul. Elizy Orzeszkowej od nr 1 do 6, od nr 9 do 11B i działki przyległe. Gm. Czernica.

19.03 od godz. 12:00 do 15:00 Szczodre ul. Modrzewiowa, Klonowa, Słoneczna, Bratkowa, Różana, Kwiatowa, Liliowa, Tulipanowa, Makowa, Trzebnicka od nr 8 do 10, od nr 12 do 18, Klonowa od nr 1 do 11 nieparzyste, 2, 14, Zakrzowska 12, 14. Gm. Długołęka.

19.03 od godz. 12:30 do 14:30 Jaszowice

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 Sobótka: ul. Strzelców, Świdnica od numeru 30 do 32, Słoneczna, Zaułek Słoneczny, Piastów, Mieszka I, Chrobrego, Kabata, Cmentarz.

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 Bierzyce ul. Łąkowa 11, 13, 15, dz. 81/3 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Chrząstawa Wielka ul. Aroniowa, Leśna od nr 21 do 31 nieparzyste, dz. 103. Gm. Czernica.

20.03 od godz. 9:00 do 13:00

Ślęza: Akacjowa od 4 do 10 parzyste.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00 Bąki

21.03 od godz. 7:00 do 16:00 Pustków Żurawski: ul. Cukrownicza.

21.03 od godz. 7:00 do 17:00

Księginice: ul. Kwiatowa, ul. Różana oraz obręb działek numer 78/3, 78/2, 78/1,

21.03 od godz. 7:00 do 17:00 Chrząstawa Wielka ul. Gwiaździsta od nr 1 do 7 i działki przyległe. Gm. Czernica.

21.03 od godz. 8:00 do 12:00 Mirków ul. Modra od nr 9 do 11A, od nr 15 do 19 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wojnowice ul. Szczere Pole, Główna 21a, 25, 27, Pałac, Poprzeczna 7, 9, 18, Ogrodowa 1, 3, 5, Czereśniowa 1, 2, 5, 11, 13, od nr 4 do 24c parzyste, działka 208/3. Gm. Czernica.

21.03 od godz. 8:30 do 14:00

Chrząstawa Wielka ul. Piaskowa 4, dz. 538, dz. 503/10 i działki przyległe. Gm. Czernica.

21.03 od godz. 12:00 do 15:00 Kąty Wrocławskie: ul. Norwida, 10 CPN, 11, 7A, 9, 7, 6.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnica

22.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wilczyce ul. Sielska i działki przyległe. Gm. Długołęka.

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 Pustków Żurawski: ul. Wiosenna, Słoneczna. Spacerowa, Kolejowa.

28.03 od godz. 7:00 do 18:00 powiat zgorzelecki Trójca, działka budowlana 261/3, 261/4, 261/5.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Łomnica, ul. Lipowa.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat złotoryjski bez napięcia Wilków :dz.908/1,18c,16b,16a,dz.162/2,17,dz.169/4,12,13,14,11e,dz.155/4,9,8,7,5,2,6,dz.125/2,3,dz.132,3,dz.132/1,dz.125/1,1,dz.109/3,132/10

14.03 od godz. 9:00 do 11:00 Sokołowiec, od 4 do 56, od 13 do 53A, PGR, Owczarnia,

Nowy Kościół Dynowice od 1 do 19, od 24 do 30, Jeleniogórska od 60 do 63, Kolejowa od 14 do 18.

14.03 od godz. 9:00 do 11:00

Kopacz 14M, 15J, dz. nr 79/17, 79/18, 79/8

14.03 od godz. 10:00 do 15:00 miejscowości Lubiatów dz. nr 954 /95 /31 /40 - brak prądu

20.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat ząbkowicki Szklary Huta 10,11,12,12A,13,14,26, dz.nr 368/31, 368/177

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeźnica dz.nr: 588/6, 588/18, 588/20

20.03 od godz. 9:00 do 14:30 powiat średzki Lutynia: ul. Wrzosowa

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Karczyce: 7a, 3 oraz obręb działek numer 277, 246/3, 246/2.

14.03 od godz. 7:00 do 18:00 Szczepanów: ul. Długa, Boczna, Sadowa, Kolejowa, Polna i wszystkie do nich przyległe.

15.03 od godz. 7:00 do 16:00 Chmielów

15.03 od godz. 7:00 do 18:00 Środa Śląska: ul. Oławska, Ferma Kur oraz obręb działek numer 24

18.03 od godz. 7:00 do 16:00

Krzyżowice: ul. Dębowa, Świerkowa

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Damianowo -Księżyce od nr 63 do nr 70

19.03 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina: ul. Wieczysta

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 Białków: obręb działek numer 275/8.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00 Lutynia: ul. Ogrodowa, Leśna i wszystkie do nich przyległe.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Mokrzeszów - Gospodarstwo Rolne Agrominor

14.03 od godz. 9:00 do 12:00 Wierzbna ulice: Pankowicka, Stawowa, Szańce, Świdnicka, Polna

14.03 od godz. 9:00 do 13:00 Świebodzice ul. Ciernie od nr 22A do nr 32, dz. nr 94/2, 396, 428, ul. Olszańska nr 1, 2C, 2D, 3, 11, ul. Strzegomska dz. nr 239/1. ul. Sielska Kościół, ośw. uliczne.

16.03 od godz. 9:00 do 12:00

Łażany ul. Szkolna dz. nr 182/1, 182/2, 344/1.

16.03 od godz. 9:00 do 16:00 Świdnica ul. Wschodnia od nr 1 do nr 25 (nr. nieparzyste), ul. J. Lompy nr 1, ośw. uliczne SO-72.

18.03 od godz. 9:00 do 12:00 Wiry 24B - ferma drobiu.

19.03 od godz. 9:00 do 12:00 Strzegom ulica Rybna działka 751/5 i działka 754

19.03 od godz. 9:00 do 14:00 Świdnica ulica Nadbrzeżna działka 1430 Garaże

20.03 od godz. 8:00 do 22:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

