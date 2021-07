Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 13.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Sobieskiego 47 A do 47 K teren byłego Aniluxu, 53 Zremb wszystkie obiekty , 80 Dom Dziecka, 82, 82A do 82D , 88, Stacja redukcyjna gazu, Karola Miarki 5, 6, 7. Okopowa 18, Różana.

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Wysockiego 10.

16.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wałbrzych ulice Ludwiga van Beethovena, Karkonoska

19.07 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Krzyki: Międzyrzecka od 3 do 49 i od 2 do 6, Bierdzańska, Rakowiecka od 30 do 48 parzyste, Na Niskich Łąkach 26.

13.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Wędkarzy od 23 do 39 i od 16 do 32.

13.07 od godz. 7:00 do 16:00