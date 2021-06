Bernardyn uciekł w czasie burzy na Jagodnie. Trwają poszukiwania, widzieliście go?

Pies został zabrany przez swoich kochających opiekunów z lublińskiego schroniska i to we Wrocławiu znalazł nowy dom. Niestety, podczas burzy, która przeszła przez Wrocław w zeszły poniedziałek (21 czerwca) przestraszył się i przeskoczył przez ogrodzenie posesji przy ul. Letniej. W poszukiwaniach pomagały już wynajęte drony przeczesujące teren z góry i kamery termowizyjne. Bez skutku. Pies jest bardzo zlękniony, płochliwy, a zarazem łagodny. Dopiero kilka dni przed zaginięciem zaczął się bawić.

- Boguś musiał mieć wcześniej bardzo trudny żywot. Nawet jeżeli przekładam smycz z ręki do ręki to pies się kuli. To jest chodząca kraina łagodności. Nawet nie wiem jak szczeka. Mimo, że jest u nas tyle czasu, nigdy tego nie robił - mówi nam opiekunka bernardyna, Aleksandra Maniewska.