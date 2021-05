Będzie nowy pomnik we Wrocławiu. Żołnierzy niezłomnych zamiast wyklętych

- Bohaterowie są bohaterami, jak Witold Pilecki czy Emil Fieldorf, bandyci pozostaną bandytami. Nie chcę w moim mieście wybielania Romualda Rajsa - „Burego” i Józefa Kurasia - „Ognia”, którzy mordowali niewinnych i mają krew na rękach, w tym krew dzieci, a ich ofiary to ponad 5 tysięcy cywilów - mówił Kłosowski.

Planowane na dzisiejszą sesję głosowanie wzbudzało spore emocje. Uroda pomnika czy zmiana jego nazwy nie przekonała Dominika Kłosowskiego radnego z Forum Jacka Sutryka, który przekonywał, że będzie on poświęcony ludziom, którzy nie chcieli ani polskiego Wrocławia, ani polskiego Szczecina.

Autorzy zwycięskiego projektu w przestrzeni placu umieścili szklane bloki z zastygłymi, jakby zamrożonymi sylwetkami żołnierzy. To wyrazisty monument - jak ocenił sąd konkursowy - dzieło prowokuje do dialogu, skłania do głębokiej refleksji i poznawania historii. Wywołuje interakcję z widzami – opisywał projekt Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim Wrocławia – Główną nagrodę przyznano za przedstawienie dramatycznej historii w sposób jednoznaczny, ale niedopowiedziany oraz za stworzenie nowej przestrzeni publicznej o wysokiej randze – dodał.

Postaci ustawione będą wewnątrz brył w różnych kierunkach. Zależnie od kąta obserwacji poruszającego się widza, szklane postaci, będą mniej lub bardziej widoczne. Ma to symbolizować ich konspiracyjną działalność lub też próby wymazywania przez ówczesną władzę.

Sąd konkursowy w uzasadnieniu wyniku zwrócił uwagę na znakomite wykorzystanie szlachetnego szkła artystycznego i gry światła, zarówno w dzień, jak i po zmroku, co umożliwiają struktura materiału oraz iluminacja.

Pomnik, a właściwie interaktywna instalacja, ma kosztować 1,3 mln zł.