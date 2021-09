Będę tak traktować jeńców, jak sam chciałbym być traktowany, gdybym trafił do niewoli

Urodzony w 1880 roku w Glatz, czyli w dzisiejszym Kłodzku, pułkownik Lindeiner od samego początku był związany z wojskiem. Jego kariera wojskowa przebiegała bardzo szybko. Uczestniczył w działaniach I wojny światowej, w czasie których kilkukrotnie został ranny.

Po zakończeniu wojny przeprowadził się do Holandii i zajął się szeroko pojętym biznesem. Ze względu na znajomość kilku języków obcych podróżował – bywał w Stanach Zjednoczonych i w całej Europie Zachodniej. W 1938 roku został ponownie powołany do wojska – tym razem do Luftwaffe, czyli niemieckich sił powietrznych. W początkowej fazie II wojny światowej Lindeiner był jednym z najbliższych współpracowników Hermanna Göringa; został m.in. członkiem sztabu Luftwaffe. Odpowiadał za sytuację w Wielkiej Brytanii, zajmując się analizą poczynań RAF-u, czyli lotnictwa brytyjskiego i sporządzał związane z tym raporty.