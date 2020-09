Będą ścieżki rowerowe na Hubskiej. Dwa lata po tym jak je obiecano

Ścieżki mają mieć nieco ponad 700 metrów. Pobiegną od skrzyżowania z ul. Glinianą do ul. Kamiennej, a także wzdłuż fragmentu ul. Bardzkiej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Co ważne dla kierowców - nowa ścieżka nie zostanie zbudowana kosztem węższej jezdni.

Jak czytamy w zamówieniu, wyłoniona w przetargu firma, będzie musiała przygotować projekt oraz uzyskać pozwolenia, a także przebudować Hubską, tak by wydzielić drogi rowerowe od Glinianej do połączenia z Armii Krajowej.

Inwestycja obejmie też budowę przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych, przebudowę odwodnienia oraz budowę i odtworzenie nawierzchni chodników wraz z wykonaniem prac związanych z zielenią. Termin składania ofert mija 24 września, prace miałyby ruszyć najpóźniej na początku przyszłego roku.