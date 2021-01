Będą nowe parki we Wrocławiu? Oto planowane inwestycje Zieleni Miejskiej w 2021 roku

Ponad 26 mln złotych wynosi tegoroczny budżet inwestycyjny Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. W jego ramach zaplanowano realizację ponad 60 projektów, z czego 40 powinno zostać ukończonych jeszcze w tym roku.Wśród inwestycji Zarządu Zieleni Miejskiej dominują zadania proponowane przez mieszkańców w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. - Przygotowywanych w tym roku jest ich aż 32, z czego 24 powinny trafić do realizacji, To jest też największa część budżetu - 16,4 mln złotych - informuje Marek Szempliński rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej.Nieco mniej liczną grupę stanowią projekty wskazane przez rady osiedli, które zawiadują specjalnym funduszem. ZZM planuje wykorzystać z niego 2,3 mln zł. Mowa o 17 zadaniach, z których osiem zaplanowanych jest to realizacji w tym roku. Najbardziej zauważalne będzie urządzanie za 450 tys. zł terenów zieleni przy ul. Sztabowej, co poprzedziła wcześniejsza budowa oświetlenia oraz dalsze urządzanie Parku Złotnickiego.Są także zadania własne ZZM,. Jest ich trochę mniej ale bywa, że są bardzo kosztowne jak rewitalizacja jednego ze zbiorników fosy miejskiej, remont mostu w Parku Wschodnim, czy nowe toalety w parkach. W sumie ma to być w tym roku 12 przedsięwzięć za 7,6 mln zł. Na kolejnych slajdach prezentujemy największe tegoroczne inwestycje z zaplanowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

UMW