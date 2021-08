Beata Pożarowszczyk-Kuczko: Oliwia Jabłońska była introwertyczką. W Tokio mierzymy w złoto [WYWIAD]

Została Pani trenerką Oliwii po igrzyskach w Rio, ale wcześniej Wasze drogi skrzyżowały się w Starcie Wrocław.

W Starcie pracowałam z juniorami. Miałam też zajęcia poza basenem ze starszą grupą i tam pojawiła się Oliwia. Po igrzyskach w Rio przyszła do mnie i zapytała, czy zostanę jej trenerką. Chciała coś zmienić. Na igrzyskach w Londynie, w wieku 15 lat, popłynęła szybciej niż cztery lata później w Rio de Janeiro. Tymczasem ten wiek jest przecież rozwojowy, należy się spodziewać postępu. Nie ma się zatem co dziwić, że chciała zmian. Trenujemy razem od listopada 2016 roku, czyli zaczęliśmy zaraz po igrzyskach w Brazylii.

Pamiętam Oliwię po igrzyskach w Londynie – była nieśmiałą nastolatką. Teraz sprawia wrażenie dojrzałego sportowca. Nad czym musieliście najwięcej pracować?

W wodzie brakowało nam „objętości” (dystansu – przyp. JG). Najwięcej jednak mieliśmy pracy okołotreningowej w tym zajęć z psychologiem. Kiedy jechała do Rio spotkałyśmy się na kawie. Wtedy powiedziała mi że ona wie, że będzie tam dwa razy czwarta. Dlatego właśnie psycholog sportowy był dla mnie sprawą numer jeden. Oliwia była zamkniętą w sobie introwertyczką. Pomysł był taki, żeby stworzyć grupę ludzi, do których się otworzy, przy których nabierze pewności siebie. Tak zaczęliśmy działać i to zaskoczyło.