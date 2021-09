Bardzo groźny wypadek pod Wrocławiem. Niewiele zostało z kabiny ciężarówki, co z kierowcą? [ZDJĘCIA]

Do najechania dwóch aut doszło na drodze krajowej nr 8. Kierowca samochodu jadącego z tyłu, nie zachował ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego go innego pojazdu ciężarowego. Wypadek wyglądał bardzo groźnie. Kabina samochodu jadącego z tyłu została dosłownie zmiażdżona. Kierowca może mówić jednak o ogromnym szczęściu. Z wypadku wyszedł on bez szwanku, nie odniósł żadnych obrażeń.

