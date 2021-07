Balawejder obraża chłopaka, który szuka pomocy psychiatrycznej

Przypomnijmy, że podczas kontroli 9 lipca młody pasażer zaatakował kontrolera, próbując wyrwać mu z dłoni legitymację. Doszło do przepychanki. Niedługo później biorący udział w szamotaninie pasażer Dominik O. na swoim facebookowym profilu zamieścił nagrywane podczas awantury filmiki. Przekonywał, że to kontroler go zaatakował. W reakcji MPK opublikowało film z monitoringu w tramwaju, na którym widać, że to Dominik O. rzuca się na kontrolera. Także dłuższa wersja tego filmu, przekazana redakcji “Gazety Wrocławskiej”, wydaje się potwierdzać wersję miejskiego przewoźnika. Na nagraniach nie ma dźwięku, a pasażer twierdzi, że kilkukrotnie prosił kontrolera o oddanie legitymacji. Dodaje, że został pogryziony przez kontrolera.

Do sprawy odniósł się także prezes Krzysztof Balawejder, który na swoim prywatnym profilu na facebooku często dzieli się informacjami o MPK. Balawejder zaznaczył, że nie pozwoli na naruszanie nietykalności cielesnej pracowników i dodał, że o ataku na kontrolerów zostanie poinformowana policja. Oburzenie prezesa Balawejdera jednak musiało być bardzo duże, ponieważ wkrótce dopisał do swojego postu zdanie “Spójrzcie na zdjęcie 3 koleś jest mniej mądry niż ustawa przewiduje” i opatrzył je roześmianą do łez emotikoną. A na zdjęciu, które wskazał prezes, jest post Dominika z 2 lipca.

“Pilne! Szukam dobrego psychiatry, nawet prywatnie, który wypisze mi z miejsca leki, których mi trzeba na stany nerwicowo-lękowe. Ktoś może poleca jakiegoś?” - napisał chłopak, a w komentarzu tłumaczył znajomym, że potrzebuje pomocy, ponieważ chce normalnie zasypiać i pracować oraz nie mieć innych dolegliwości.

"Gazecie Wrocławskiej" Dominik wyjaśnia: - Mam nerwicę lękową, na którą próbuje się leczyć, jednak lekarze na NFZ jedynie polecili mi dzienny oddział leczenia nerwic, zamiast wypisać odpowiednie lekarstwa. Ze względu na pogarszające się stany nerwicowo-lękowe postanowiłem szukać na własną rękę lekarza prywatnego, który by indywidualnie podszedł do mojego wrażliwego układu nerwowego i wypisał coś, co go uspokoi, bez ciągnięcia wizyt miesiącami, jak miało to miejsce na NFZ - mówi chłopak.