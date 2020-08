BACK to 90'S - wieczór przebojów lat 90' w Starym Klasztorze!

Uczestnicy dwóch pierwszych odsłon imprezy BACK TO 90'S wiedzą, że warto ponownie zawitać do Starego Klasztoru - dobra zabawa gwarantowana!

BACK TO 90'S to program nawiązujący do największych hitów lat 90-tych zarówno polskich i zagranicznych.

Backstreet Boys, Piasek, Myslovitz, a może Nirvana? Depeche Mode, IRA albo Ace of Base - lista jest otwarta i stale rośnie :) W opisie wydarzenia znajduje się ankieta , w której można zagłosować na ulubione hity oraz dodać swoje propozycje utworów z lat 90' jakie chcielibyście usłyszeć na koncercie. Przeniesiecie się wstecz o kilka dobrych lat abyście mogli sobie przypomnieć melodie Waszego dzieciństwa, czy to z list przebojów czy seriali.

Jeśli szukasz koncertu na którym wyrzucisz z siebie pokłady sił zebrane podczas pandemii - to wybierz BACK TO 90'S! :)