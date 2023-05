Awarie i wyłączenia prądu we Wrocławiu. Sporo tego i wszystko w bieżącym tygodniu! Mateusz Różański

Awaria prądu we Wrocławiu była w poniedziałek niemiłym zaskoczeniem dla mieszkańców ulicy Oficerskiej. W bieżącym tygodniu szykuje się jeszcze sporo wyłączeń, choć są one planowane i związane są z pracami na sieci. Kliknij w zdjęcie i zobacz gdzie i kiedy nie będzie prądu we Wrocławiu.