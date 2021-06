Awaria pociągu Kolei Dolnośląskich. Trzy kursy odwołane

- O godz. 15.40 z Wrocławia Głównego miał wyruszyć pociąg do stacji Wałbrzych Fabryczna i tam miał dojechać o godz. 16.55. Stamtąd o godz. 17.15 pojechałby do Jelcza Laskowic, gdzie zatrzymałby się o godz. 18.55. I z Jelcza miał wyruszyć o 19.08, by o godz. 19.40 z powrotem dotrzeć do stacji Wrocław Główny. Te wszystkie połączenia zostały odwołane - mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Na razie nie została uruchomiona komunikacja zastępcza. Pasażerowie będą musieli najprawdopodobniej zaczekać na następny pociąg.