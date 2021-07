Autostrada A4: Powiększa się korek do bramek w Karwianach. Jak go ominąć?

Korkuje się też dojazd do A4 drogą krajową nr 35 na odcinku od ronda koło węzła Kobierzyce (S8) do węzła Bielany Wrocławskie.

Kierowcy, którzy chcieliby ominąć korek do bramek w Karwianach powinni zjechać z autostrady A4 w Pietrzykowicach lub w Kątach Wrocławskich i drogą wojewódzką 346 przez Gniechowice i Węgry do drogi 395 i tamtą drogą do węzła Wrocław Wschód.