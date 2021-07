Autostrada A4 kompletnie zakorkowana na bramkach w Karwianach

AKTUALIZACJA

Godz. 11.30

Korek na jezdni w kierunku Zgorzelca ma długość ok. 4 km, a w kierunku Katowic - 2,5 km.

Godz. 9.45

Zator tworzy się też przed węzłem Wrocław Wschód. Podróżujący z kierunku Katowic, którzy chcą ominąć Karwiany zjeżdżają z A4 na tym węźle, jednak muszą ustąpić pierwszeństwa jadącym drogą wojewódzką 395 Wrocław - Strzelin. Powoduje to, że już do węzła na A4 ruch jest spowolniony, a cały łącznik pomiędzy A4 i DW395 jest zakorkowany. Nie lepiej jest po wjeździe na drogę wojewódzką. Samochody od razu zatrzymują się w około kilometrowym korku do świateł na skrzyżowaniu w Wojkowicach.

Mniejsze zatory powstają okresowo także do wjazdu i zjazdu z autostradowej obwodnicy Wrocławia w Magnicach. Tu jednak ruch odbywa się znacznie sprawniej niż na A4.