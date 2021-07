NOWE Sprzedaż aut. Dlaczego samochody drożeją na rynku?

W połowie roku 2019 nowa Mazda6 z 2-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 165 KM kosztowała w polskich salonach 107 900 zł. Teraz to samo auto jest wycenione na 127 900 zł. Dwa lata temu ceny nowych Nissanów Micra w wersji Acenta zaczynały się od 57 210 zł. Obecnie za ten sam model, wprawdzie już z innym silnikiem, ale zapłacić trzeba 60 900 zł. Podobne przykłady można mnożyć, a każdy z nich będzie jedynie dowodem na to, że w czasie minionych dwóch lat ceny nowych samochodów osobowych w Polsce podniosły się od 5 do 20 proc.