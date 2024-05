Arboretum Wojsławice tonie w kolorach. W ogrodzie zakwitły piwonie i różaneczniki. Pięknie!

Arboretum w Wojsławicach to ogród botaniczny , będący pod opieką Uniwersytetu Wrocławskiego. jeśli jeszcze nie odwiedziliście tego zachwycającego miejsca, warto nadrobić zaległości. Przełom maja i czerwca to doskonały moment. Arboretum jest czynne codziennie, także w niedziele i święta.

Arboretum w Wojsławicach - malownicza kraina

Arboretum Wojsławice - po ile bilety?

Żeby wejść do arboretum, należy kupić bilet. Bilety są do nabycia na miejscu, w kasie czynnej codziennie (także w Boże Ciało) w godz. od 9 do 18 oraz na stronie internetowej. W cenie biletu są: parking, WC oraz Wi-Fi. Ogród można zwiedzać do godz. 20.

Ceny biletów: