Ararat - Śląsk WYNIK NA ŻYWO i TRANSMISJA - Liga Konferencji UEFA 22.07.2021 (gdzie oglądać w TV? stream online LIVE)

Ararat - Śląsk WYNIK NA ŻYWO i TRANSMISJA - Liga Konferencji UEFA 22.07.2021

Ararat - Śląsk. 1500 m nad poziomem morza. Do tego upał - tak miało być w Giumri, gdzie Śląsk Wrocław zagra dziś z Araratem Erywań. Tymczasem najnowsze doniesienia są taki, że warunki pogodowe są... lepsze niż w Estonii. Jest chłodniej, a na dodatek nad Bałtykiem, w Parnawie, było dość duszno. Wysokość też nie powinna być przeszkodą, bo wrocławianie konsultowali wszystko z fizjologiem

Problem w tym, że na Kaukazie nigdy Polakom nie grało się wygodnie. Warto przypomnieć sobie chociażby mecz eliminacji mistrzostw świata 2002, kiedy to kadra Jerzego Engela zremisowała na wyjeździe z Ormianami 1:1. - Straciliśmy dwa punkty - mówił potem otwarcie Engel. To był brzydki mecz, brutalny. Skończyło się na czterech czerwonych kartkach. Gospodarze kończyli spotkanie w ósemkę, a u nas do szatni wcześniej zszedł Jacek Bąk. Na szczęście potem udało się awansować na mundial w Korei Południowej i Japonii.